Котенок показал брошенный ВСУ французский танк: что пишут военкоры 15 июля Журналисты обсуждают в своих Telegram-каналах самые важные новости СВО

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Отбитая атака ВСУ на Урожайное, бои за Авдеевку, брошенный французский танк в районе Новодонецкого и обломки дрона, стоимость которого достигает $5 млн, — российские военные корреспонденты и блогеры обсуждают в своих Telegram-каналах самые важные новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Коц: «Три бойца медвзвода несколько суток вытаскивали раненых, забыв про свои травмы»

Военкор Александр Коц рассказал своим подписчикам о троих бойцах медвзвода 2-го батальона 74-го мотострелковой бригады с позывными Сочи, Кедр и Лука. По словам журналиста, в ходе наступления на Торское они в течение нескольких дней вытаскивали раненых «с самых сложных участков, не обращая внимания на собственные травмы».

Коц назвал их «ангелами Торского выступа» и опубликовал фото бойцов медвзвода. «Один из героев снимка — с переломом руки, другой — с осколочным ранением. Ангелы Торского выступа вытащили из лап смерти столько умиравших, что чертям тошно стало».

Александр Ходаковский: «День под Урожайным дался нелегко»

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский подвел итоги попытки прорыва, которую ВСУ предприняли 14 июля в направлении населённого пункта Урожайное.

«Урожайное не первый раз подвергается атакам: видимо, после безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя это направление как наиболее оптимальный вектор продвижения», — писал вчера Ходаковский.

Сегодня утром он подвел итоги суток. По словам Ходаковского, «если противник так продолжит наступать, скоро у него обнаружится острый дефицит больничных коек». По словам комбата, «потери несопоставимы», но и его бойцам «день тоже дался нелегко». Ходаковский признал, что один человек был ранен, еще один скончался по дороге в медучреждение — ранение оказалось слишком тяжелым. Минобороны эту информацию не комментировало.

По итогам отбитой атаки на Урожайное Ходковский отметил невысокий уровень контрбатарейной борьбы. «Наши вчерашние потери не от стрелкового огня, от осколков. Расчёты противника часами не меняют позиций, безнаказанно обрабатывая наш передний край», — сообщил комбат. Он выразил мнение, что «наша ствольная артиллерия как средство поражения в принципе не соответствует современным требованиям по ряду причин — прежде всего, по дальности».

«Зато неплохо себя показали управляемые, способные давать нужные дистанции и несущие приличную боевую часть. Проблема в том, что таких изделий недостаточно и они неоправданно дороги. <...> И мы над этим работаем. Оказывается, тот же „Ланцет“ может быть в десятки раз более дешёвым. Может, статистика немного изменится в сторону „пробелов“ из-за более простых решений, но количество применений возрастёт кратно — и уже есть готовые прототипы, которые должны будут пойти в серию. Это направление только развивается и в перспективе займёт свою устойчивую нишу», — написал Ходаковский.

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

«Военкоры Русской Весны»: «Идут тяжелые бои у Клещеевки»

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» цитирует материал New York Times о том, что «Киев вынужден менять тактику из-за больших потерь, но она не приводит к прорыву российской обороны».

Как пишет издание, в начале контрнаступления Украина потеряла до 20% танков и бронемашин, 47-я бригада ВСУ, получившая 99 американских БМП Bradley, потеряла уже 28 машин.

Вот что еще отмечают военкоры:

Один из военных, принимавших участие в попытке прорыва, заявил, что вся переданная его подразделению техника была уничтожена.

После первого удара, приведшего к значительным потерям, украинские войска замедлили наступательные действия, чтобы оценить обстановку и поменять стратегию. Это позволило снизить потери до 10%, но также сказалось на интенсивности боевых действий.

Теперь украинское командование пытается изменить тактику, сделав ставку на артиллерию и ракетные удары, но тактика не позволит ВСУ прорвать российскую оборону, что ставит под сомнение перспективы всего контрнаступления.

Также «Военкоры Русской Весны» сообщают о тяжелых боях у Клещеевки. Как утверждают авторы, «враг штурмует укрепрайон на высоте, наш спецназ берёт пленных».

«ВСУ не прекращают попыток прорвать южный фланг Артёмовска, бои идут по нескольким направлениям. Противник ведёт наступательную операцию, чтобы стремиться выбить наших с укрепрайонов на высотах и из опорников в лесопосадках в районе Клещеевки. Армия России постоянно подтягивает подкрепления и вводит их в бой, продолжая вести активную оборону с контратаками. Артиллерия и миномёты активно работают с обеих сторон, также наши применяют FPV дроны-камикадзе», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации «Военкоров Русской Весны», продолжаются бои под Донецком: «Армия России атакует и уничтожает врага у Авдеевки».

Фото: МО РФ

Дмитрий Стешин: «Митрополит — мученик за веру православную»

Военкор Дмитрий Стешин отреагировал на арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) до 14 августа. Ранее он находился под домашним арестом.

13 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о новых обвинениях в отношении митрополита по статьям о повторном нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, а также о повторном оправдании или отрицании «вооруженной агрессии РФ против Украины». Санкции по этим статьям предусматривают до 8 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

«Давно у нас Митрополитов не сажали... со времен так ненавистной Украине советской власти. Настоятеля Киевской лавры, митрополита Павла отправляют в тюрьму. У паствы было много вопросов к митрополиту, но сейчас, на данный момент, они сняты. Есть у тюрем такая особенность — обнулять прошлые ошибки или слабость. Остается только настоящее. В настоящем митрополит — мученик за веру православную. Будем за него молиться», — написал Стешин.

Юрий Котенок: «Под Новодонецким бросили французский танк»

Блогер Юрий Котенок опубликовал два поста с подбитой техникой противника. На одном фото — французский колёсный танк AMX-10RCR, брошенный ВСУ, по данным Котенка, в районе Новодонецкого.

Второй пост содержит изображения обломков БПЛА ScanEagle. Этот дрон, пояснил Юрий Котенок, был сбит на Запорожском направлении. Он отметил, что это один из самых дорогих аппаратов данного типа, применяемых украинскими войсками. «Стоимость единицы — от 3 до 5 млн долларов», — подчеркнул Котенок.

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