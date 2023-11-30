Коржаков рассказал, как Кремль помогал Кучме и Януковичу стать президентами Коржаков: Кучме и Януковичу Москва выделяла нефть, газ и деньги

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Виктор Янукович, Леонид Кучма и Владимир Путин

Два бывших украинских президента — Леонид Кучма и Виктора Янукович — пришли к власти с помощью России, заявил в беседе с NEWS.ru бывший руководитель службы безопасности первого президента РФ Александр Коржаков. По его словам, в обоих случаях руководство России согласилось удовлетворить все их просьбы. Он подчеркнул, что Москва тогда выделила Украине нефть, газ и финансовую помощь.

Украинцы, включая сельских жителей, сразу почувствовали это подспорье, потому и проголосовали за них. Хорошо помню, как Ельцин и Кучма обсуждали вопрос помощи Украины в Москве. Напились они тогда сильно. Я слышал отрывки бесед. Кучма, тогда был кандидат в президенты, только и просил квоты на энергоносители и деньги. Клялся, что Украина будет с нами навеки. Но потом Ельцин ошибся в Кучме, которого президентом сделала наша кремлевская команда, — сказал Коржаков.

По словам Коржакова, до Майдана в конце 2013 года довела слабость четвертого президента Украины Януковича. Он отметил, что Россия тоже помогла ему углеводородами и финансами во время предвыборной кампании.

А другим кандидатам в президенты Украины — Виктору Ющенко и Юлии Тимошенко — мы ничем не помогали. Но Майдан — это провал Януковича, он оказался очень слабым президентом, — отметил Коржаков.

Александр Коржаков возглавлял службу безопасности президента России Бориса Ельцина в 1991 — 1996 годах. С 1997 по 2011 год был депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров заявил NEWS.ru, что корни Евромайдана уходят еще в советское прошлое, когда американские спецслужбы начали активно прививать украинцам антироссийские настроения. Когда распался СССР, враждебность Москве стала насаждаться в украинском обществе еще активнее. Евромайдан явился логическим завершением американских усилий в отношении Украины.