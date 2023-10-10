Коррумпированный экс-глава «Нафтогаза» стал консультантом в Молдавии Андрей Коболев стал консультантом молдавских властей по долгу перед «Газпромом»

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрей Коболев

Правительство Молдавии получало консультации от бывшего председателя правления украинской компании «Нафтогаз» Андрея Коболева, сообщили в администрации президента страны Майи Санду изданию NewsMaker. Как отмечается, Коболев консультировал правительство по вопросам долга перед «Газпромом». При этом на родине в отношении него возбуждено дело о растрате.

Коболев действительно консультировал молдавские власти по рекомендации Европейской комиссии и Министерство энергетики по вопросам аудита долга предприятия «Молдовагаз», — заявили изданию в администрации президента.

Сам экс-глава «Нафтогаза» на прошлой неделе заявил, что стал советником Майи Санду по вопросам энергетической безопасности. Однако в администрации молдавского президента это опровергли.

По данным ТАСС, Коболева обвиняют на Украине в растрате. Ранее он попал в поле зрения Национального антикоррупционного бюро после того, как выписал себе премию в размере $10 млн.

В начале прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело у него обыски. Следственные действия были связаны с незаконным отчуждением в 2020 году газа на сумму около 2,2 млрд гривен ($76 млн). Также установлено, что Коболев подписал решение акционера АО «Укртрансгаз» по мировым соглашениям без согласования наблюдательного совета госкомпании.