Корреспондент «Комсомольской правды» замолчал в Белоруссии

Корреспондент издания «Комсомольская правда в Белоруссии» Геннадий Можейко с 1 октября не выходит на связь с родителями и адвокатами. Посылки для него приходят обратно. Об этом сообщил главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в интервью YouTube-каналу «Антонимы».

По словам Сунгоркина, Можейко перестал выходить на связь, когда оказался в Минске и его «встретили на перроне».

Это было 30 сентября, возможно, 1 октября, — уже там показания разнятся, и с тех пор с ним никто не разговаривал. Дальше — как в фильме «Железная маска» — с ним никто не разговаривал, с ним не разговаривали адвокаты, с ним не разговаривали родители. Я разговаривал с его мамой вчера — никаких новостей. Посылки передают, их возвращают, — рассказал главред «Комсомолки».

Ранее сообщалось, что журналиста издания «Комсомольская правда в Белоруссии» Геннадия Можейко задержали в ночь с 1 на 2 октября и поместили в изолятор в Минске. По информации матери журналиста, сотрудники белорусского КГБ 1 октября провели обыск в квартире её сына. В постановлении на обыск, по словам женщины, указывались статьи 130 и 369 УК о разжигании расовой, национальной, религиозной и иной вражды, а также об оскорблении представителя власти.

Позднее Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. Решение было принято, согласно комментариям ведомства, из-за того, что издание публиковало данные, «способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».

В Кремле выразили категорическое несогласие с решением белорусских властей.