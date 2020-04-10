Белоруссия продолжает оставаться одной из немногих стран, где, несмотря на распространение коронавируса, не введены серьёзные ограничительные меры. Президент республики Александр Лукашенко мотивирует отказ от карантина экономическими соображениями. Экономика страны действительно под угрозой: выгодное для Минска падение цен на нефть, вероятно, прекратится с новой сделкой ОПЕК+. Это ставит Лукашенко в крайне тяжёлое положение, ведь на лето в Белоруссии запланированы президентские выборы.

Бодрые заявления белорусского лидера о возможности преодоления эпидемии коронавируса работой в поле, посещением бани и умеренным употреблением спиртного и другими немедицинскими методами ещё с марта вызывали недоумение как внутри страны, так и за её пределами. Тем не менее, на руку президенту долгое время играла статистика по заболеваемости в Белоруссии. Однако в последние дни показатели по республике серьёзно ухудшились. По состоянию на утро 10 апреля в стране было зафиксировано уже почти 2000 случаев заражения COVID-19 и по меньшей мере 16 летальных исходов. На фоне роста числа инфицированных поменялась и риторика Лукашенко, который, по крайней мере, признал необходимость активной борьбы с заболеванием более привычными, нежели игра в хоккей, мерами. Более того, президент упомянул и о проблемах с обеспечением населения средствами индивидуальной противовирусной защиты, в частности, масками, — ещё в середине марта он же говорил, что их «девать некуда». Но, несмотря на это вводить карантин белорусский лидер по-прежнему не желает: «жрать что будем?», — задал он вопрос чиновникам.

Jaap Arriens/Global Look Press

Экономическая ситуация в стране действительно достаточно сложная, в первую очередь, в связи с пробуксовывающими договорённостями с Россией относительно нефтяных и газовых поставок. На пользу Минску могло сыграть снижение цен на нефть в связи со срывом в марте сделки ОПЕК+. На днях Лукашенко уже заявил, что необходимо заполнить нефтяные хранилища республики, дабы не оказаться в зависимости от стран-экспортёров, которых он обвинил в желание вновь поднять стоимость сырья. Однако президент опоздал: страны ОПЕК+, похоже, близки к новому соглашению, которое наверняка лишит республику шанса запастись дешёвой нефтью.

Лукашенко не единственный лидер, для которого сочетание эпидемии COVID-19 и нефтяной конъюнктуры — серьёзнейший вызов и проверка на способность удержать власть. Разумеется, за годы президентства ему удалось полностью зачистить белорусское политическое поле — сколь-нибудь серьёзных конкурентов у него сейчас просто нет. Тем не менее, определённый протестный потенциал в республике существует, причём связан он как с интеграционными процессами между Минском и Москвой, так и с вытекающими из сложных двусторонних отношений экономическими проблемами. И на фоне гибели людей при необходимости работать в обычном режиме (хотя 8 апреля Минздрав РБ и рекомендовало госучреждениям переводить сотрудников на «удалёнку»), — лишь бы было, что «жрать», — антиправительственные настроения могут набрать силу. Лукашенко же рассчитывал пойти на шестой президентский срок с триумфом и всенародной поддержкой, чтобы, как допускают многие эксперты, впоследствии безболезненно передать власть своему сыну Николаю (сам белорусский лидер, разумеется, о таком сценарии не говорит).

Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, ситуация с нефтью сейчас в восприятии населения республики всё же отошла на второй план. Более того, рост цен на сырьё косвенно влияет и на курс белорусского рубля к основным мировым валютам. В марте он значительно просел вместе с российским, и это было шоком для населения, но сейчас наблюдается откат назад. Экономика РБ серьёзно зависит от доллара, доверия к национальной валюте нет, поэтому негативные колебания курса воспринимаются очень чувствительно, напоминает эксперт. А вот с коронавирусом ситуация крайне тяжелая.

Беларусь сейчас является мировым рекордсменом по темпам распространения инфекции. Сегодня в республике зарегистрирован 1981 случай заражения, а по состоянию на 1 апреля было 163 случая. Рост — в 12,2 раза. Для сравнения, идущая на втором месте нищая и перенаселенная страна Бангладеш продемонстрировала рост лишь в 7,8 раза, и число заражённых там намного меньше. Скорее всего, завтра мы перегоним по числу инфицированных Украину, а через неделю в Беларуси будет заражено до 10 тысяч человек. При худшем сценарии в мае счёт может пойти на сотни тысяч. Популярность Лукашенко катастрофически упала. Поначалу над его «рецептами» люди в большинстве посмеивались, теперь растёт озлобленность. И с ростом числа заболевших отношение будет лишь хуже. Проводить выборы в такой ситуации — гиблое дело. Импотентная оппозиция — это одно, а граждане, объединённые потерей близких и считающие, что в смертях виновно руководство страны, — совершенно другое. Поэтому летом выборов, скорее всего, не будет по причине чрезвычайного положения. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

Как считает эксперт, есть и ещё один фактор — система перестает быть монолитной и начинает терять контроль за ситуацией. Так, на суровое постановление правительства, запретившее повышать цены более, чем на 0,5% в месяц, никто попросту не обратил внимания; а на местах власти иногда действуют вразрез с политикой центра и принимают более жёсткие, чем рекомендуется, меры по борьбе с эпидемией, подчёркивает Агафонов.