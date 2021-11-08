Корабли ВМС США Mount Whitney и Porter прибыли в Грузию

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter вошли в грузинский порт Батуми. Об этом сообщает американское посольство в Грузии на странице в Facebook. Ранее суда выполняли в Чёрном море совместные операции с союзниками и партнёрами по НАТО в регионе. В МИД РФ заявили, что это не добавляет стабильности в мире.

Добро пожаловать, Mount Whitney и Porter! Спустя пять лет флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney вернулся в Грузию. Для него это знакомый порт, Mount Whitney уже пять раз заходил сюда, — говорится в сообщении.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу назвал целью захода в Чёрное море кораблей с высокоточным оружием большой дальности США, НАТО и других нечерноморских стран попыткой проверить защиту Черноморского побережья и юга России.

Он отметил, что иностранные суда при заходе постоянно сопровождают российские военные, которые готовы к провокациям и стараются не допускать их. По словам Шойгу, американские корабли проведут учения с грузинским и украинским флотом. Он подчеркнул, что Россия тоже проводит учения и продолжит это делать.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «демонстрация флага ВМС США не добавляет стабильности ситуации в мире».