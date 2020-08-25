Конституционный суд объяснил невозможность перевыборов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/ac130950-e6b9-11ea-a3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конституция Белоруссии не даёт право пересматривать итоги президентских выборов. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) республики Пётр Миклашевич.

Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента <...>, является неконституционным, — цитирует его ТАСС.

Миклашевич добавил, что суд рекомендует всем гражданам соблюдать режим конституционной законности.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тихановская рассказала о своих планах в случае, если станет временным президентом. Главной своей задачей она назвала подготовку команды для новых выборов в Белоруссии.