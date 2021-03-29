Конец проекта «Тихановская»: против Лукашенко формируется новая партия

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, банкир Виктор Бабарико, находящийся в заключении, объявил о создании политической партии «Вместе», которая объединит не только его сторонников, но и других противников Лукашенко. Подобный шаг таит в себе как риски усиления репрессий со стороны режима, так и возможности для расширения внутрибелорусского диалога. Хотя в экспертном сообществе обоснованно сомневаются, что новое политическое движение может стать серьёзным вызовом для Батьки.

Создание партии «Вместе» — не первая попытка белорусской оппозиции консолидировать свои усилия по политическому противостоянию Александру Лукашенко. Ранее противники президента уже создали так называемый Координационный совет (КС), однако эти усилия не увенчались успехом: власти республики не признали структуру, поскольку она была создана в обход конституционных норм, и примерно ту же точку зрения озвучили в поддерживающей Лукашенко Москве, отказавшись вести с КС какой-либо диалог.

Официальная регистрация партии в этих условиях могла бы, по меньшей мере, создать площадку для переговоров с Москвой. Но пока всё указывает на то, что и нынешняя инициатива не получит ощутимого развития. В Кремле, где явно ощущается усталость от президента соседской республики, альтернатив ему, тем не менее, не видят. Да и подконтрольный Лукашенко госаппарат едва ли допустит появление в стране, где парламентская активность фактически сведена к нулю, оппозиционной партии.

Как напомнил в разговоре с NEWS.ru аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадим Можейко, впервые о создании партии «Вместе» сторонники Бабарико объявили более полугода назад, однако с тех пор никакой публичной активности по этому вопросу не наблюдалось.

Виктор Бабарико viktar_babaryka/instagram.com

В очередь на регистрацию тоже никто не выстроился, инициатива скорее вызвала скепсис. Для обеспечения безопасности создатели партии обещают «работать только в рамках закона, открыто и прозрачно», но такой подход, к сожалению, не защитил ни самого Бабарико, ни других его сторонников, которые сейчас находятся за решёткой. Перезапуск инициативы создания партии «Вместе» может помочь команде Бабарико структурировать свою работу и консолидировать некоторых сторонников, но в целом мало может повлиять на сегодняшние политические процессы в Беларуси и уж точно не станет вызовом для Лукашенко. Скорее это задел на будущее и индикатор для оценки потенциала сторонников Бабарико вести долгосрочную политическую работу. Вадим Можейко аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS)

Схожую точку зрения высказал в беседе с NEWS.ru и белорусский политолог Артём Агафонов, отметивший, что идеей об оппозиционной партии в прошлом году решено было пожертвовать ради поддержки экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, вынужденной покинуть республику.

То, что планы создания партии было решено возродить, — результат несостоятельности проекта «Тихановская», которая была явно продемонстрирована провалившимися протестами 25 и 27 марта. Сама по себе Тихановская мало что представляет, а большая часть её окружения — прозападные националисты, малопопулярные в обществе. Неоднозначные заявления, внутренние противоречия, спорный проект конституции и коррупционные скандалы, подхватываемые госпропагандой, отталкивали белорусов от Тихановской и от тех, кто с ней связан. Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»

По мнению аналитика, Бабарико сейчас, несмотря на судебный процесс, самый популярный оппозиционный политик страны, и потому создаваемая партия может стать самой крупной из оппозиционных: запрос на новую умеренную политическую силу в обществе велик, это показало то, что тысяча человек, необходимых для создания партии, записались уже в первые два часа после начала записи. Тем не менее, считает Агафонов, сомнительно, что «Вместе» будет в ближайшее время официально зарегистрирована — опыт отказа у белорусского Минюста огромен, с начала века не было зарегистрировано ни одной партии. Но даже не имея официального статуса, движение Бабарико будет заметной политической силой, заключает эксперт.