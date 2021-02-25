«Конец бархату!»: под угрозой отставки Пашинян идёт ва-банк

Ситуация в Армении, где представители Вооружённых сил потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, остаётся управляемой. Об этом политик заявил 25 февраля, выступая перед своими сторонниками. Однако на деле подобная риторика является явным преувеличением: недовольство главой правительства растёт не только в рядах военных, но также среди гражданского общества, и несёт в себе серьёзные риски как персонально для политика, так и для общей стабильности в стране.

Формальным поводом для обострения между военнослужащими и премьером стали критические замечания последнего относительно российских систем «Искандер». Первый заместитель начальника Генерального штаба (ГШ) Армении Тиран Хачатрян назвал подобные заявления «несерьёзными». После этого Пашинян освободил его от должности, а вскоре предложил отправить в отставку и главу ГШ Оника Гаспаряна.

Заочная дискуссия премьера и Хачатряна обострила и без того напряжённые отношения кабмина с военнослужащими, которые неоднократно упрекали премьера в фактической капитуляции в ходе полуторамесячного обострения в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. После отставок первых фигур Генштаба представители Вооружённых сил страны опубликовали заявление с требованием ухода главы правительства и кабмина целиком.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации, — говорится в обращении.

Сам Пашинян назвал действия военнослужащих попыткой переворота и днём 25 февраля начал мобилизовывать своих сторонников на площади Республики в Ереване, одновременно анонсировав выступление перед населением столицы. По словам премьера, ситуация в республике остаётся управляемой, а армия по-прежнему подчиняется ему и народу Армении. В то же время военные выпустили ещё одно заявление с требованием отставки кабмина, а поддерживающие их вышли к зданию Министерства обороны. На стороне Пашиняна, в свою очередь, выступила Служба национальной безопасности (СНБ), заявившая о недопустимости дестабилизации.

Арам Нерсесян/РИА Новости

Несмотря на демонстрируемый армянским премьером оптимизм, сам по себе демарш военных, как и массовые акции в их поддержку, в очередной раз высветили слабость политических позиций Пашиняна, которые в наибольшей степени просели после заключения соглашения о прекращении огня в ноябре. Уже тогда даже в стане бывших сторонников политика звучала откровенная критика в его адрес, усиленная неоднозначной позицией Еревана по статусу Нагорного Карабаха. Регулярно обещая официально признать самопровозглашённую Нагорно-Карабахскую республику (НКР), армянские власти по-прежнему не сделали сколь-нибудь значимых шагов в этом направлении, одновременно не преуспев и в поисках серьёзной международной поддержки.

О серьёзности нынешнего кризиса в Армении свидетельствует и крайне напряжённая атмосфера в столице, над которой во время массовых акций были замечены даже боевые самолёты. Аналитики сходятся в том, что, если военного переворота и не случится, долго удерживать власть премьеру всё равно не удастся, а его отставка — лишь вопрос времени, с учётом того, что к претензиям по НКР добавляется недовольство безуспешной борьбой с пандемией и проседанием экономических показателей.

Степан Погосян/Photolure/ТАСС

В мировой практике хватает случаев, когда конфликт правительства и военнослужащих приводил к серьёзным потрясениям. Но даже если военная верхушка в итоге не оказывалась у власти, опасность для политиков, выступивших против неё, нельзя недооценивать. В США, например, в 1868 году увольнение без согласия Конгресса министра обороны Эдвина Стэнтона едва не привело к импичменту президента Эндрю Джонсона, который в итоге чудом сохранил пост. А в 1952 году в незаконном смещении генерала Дугласа Макартура был обвинён американский лидер Гарри Трумэн, хотя то дело так и не получило ход.

Конфликт с представителями армейского руководства опасен для Пашиняна и перспективой усиления так называемого «карабахского клана», представленного, в частности, экс-президентами Армении Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. У последних, как известно, свои счёты с действующим премьером, и для ослабления его позиций они активно подогревают милитаристские настроения относительно НКР.

Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти, — заявил, в частности, Кочарян 25 февраля. — Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения.

Пашинян, впрочем, будто попытался снизить градус напряжённости и переключить внимание общественности, в очередной раз предложив провести досрочные парламентские выборы. Однако с учётом того, что оппозиция всё больше консолидируется, новая избирательная кампания, вполне вероятно, может стать для действующего премьера «лебединой песней». Очевидно, это понимает и он сам, поскольку в итоге отверг эту идею и пообещал «Конец бархату!» — весьма спорное заявление для политика, пришедшего во власть именно на волне «бархатной революции».