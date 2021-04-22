«Кому-то хочется реванша»: Захарова выступила против мести в Карабахе

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Россия прилагает энергичные посреднические усилия по устранению наиболее сильного раздражителя в отношениях между Ереваном и Баку. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она призвала Армению воздержаться от риторики реваншизма.

Да, мы можем со многим быть не согласны. Кому-то хочется продолжения войны, кому-то хочется реванша. Но в этом ли цель? И разве подобные раздражители, подобные проблемы будут содействовать достижению урегулирования или заключению мира? Вот этот вопрос нужно задать. Ответ очевиден — конечно же нет, не способствует, — цитирует дипломата «Спутник».

Захарова подчеркнула, что для Москвы важнейшей задачей является укрепление доверия между Арменией и Азербайджаном, а также формирование положительной экономической повестки, которая бы обеспечила перспективы развития Закавказья. Она надеется, что в практических делах стороны конфликта будет стремиться к нормализации отношений, а не на создание разделительных линий.

Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян дал интервью журналисту Владимиру Познеру. Он заявил, что Армения и её армия не готовы к возобновлению войны в Нагорном Карабахе и какому-либо реваншу.