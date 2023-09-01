Кому мать родна: кто и как на Украине разворовывает бюджет ВСУ Киевские чиновники крадут до трети средств, выделяемых на военные нужды

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Оборонный бюджет Украины в этом году достигнет $48,7 млрд. По мнению экспертов, не менее трети этой суммы вместо нужд ВСУ пойдет в карманы киевским чиновникам. Именно с этим они связывают появление законопроекта, приравнивающего коррупцию к госизмене. По словам экс-советника офиса украинского президента Алексея Арестовича, проблема разворовывания военных бюджетов усугубилась до того, что сейчас у Украины нет «ни денег, ни снарядов» на ведение боевых действий. О том, как на Украине воруют деньги ВСУ и сколько уже прикарманили киевские чиновники, — в материале NEWS.ru.

Зачем понадобился законопроект о коррупции

Бывший советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские чиновники разворовали деньги, выделенные на противостояние с Россией. По его словам, теперь в ВСУ нет «ни денег, ни боеприпасов». Это, считает Арестович, хорошо понимает Зеленский, у которого в стране возникла проблема, угрожающая всей системе внутренней политики.

Впрочем, в Киеве это уже не скрывают. В конце августа Зеленский направил в Верховную раду законопроект, который на время военного положения приравнивает коррупцию к госизмене. Он назвал этот документ «очень серьёзным инструментом», который заставит чиновников «даже не думать» о коррупции. Однако подробностей инициативы украинский президент раскрывать не стал. По его словам, у него «нет времени заниматься деталями». Но отметил, что передаст предложения Раде — и дальше «игра уже на стороне парламента».

Через несколько дней появилась информация о том, что законопроект в Верховной раде уже зарегистрировали. Хотя в нем была замечена некая странность. Вместо ожидаемого президентского проекта документ внесла группа депутатов. Пояснительная записка и текст законопроекта пока не обнародованы.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что это альтернативный документ и он несколько отличается по содержанию от того, что анонсировал Зеленский. По словам депутата, предложенный к рассмотрению проект предполагает только ужесточение наказания за коррупционные преступления, но не передачу их расследования от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в ведение Службы безопасности Украины (СБУ), как планировал Зеленский.

Кто контролирует коррупционные расследования на Украине

Как пишет Politico, план Зеленского позволил бы ему взять под свой надзор важнейшие коррупционные дела и передать их в Службу безопасности Украины (СБУ), которая находится в его подчинении.

«Потенциально СБУ может иметь полномочия „похоронить“ дела о коррупции с участием высших чиновников», — рассказали источники издания.

На сегодняшний день антикоррупционная вертикаль Киева преимущественно контролируется и управляется извне, заявил NEWS.ru политолог Андрей Золотарев. По его словам, речь идет об антикоррупционном суде, Национальном антикоррупционном бюро, специализированной прокуратуре — все эти структуры завязаны на западных партнерах Украины.

«Речь идет прежде всего о США и Великобритании. Именно под их руководством придаются огласке новые коррупционные дела Украины, что наносит ущерб репутации властей Киева. Кстати, после выдвинутого президентом предложения в эти страны выехал ряд специалистов, которые обсудят дальнейшие действия», — сообщил Золотарев.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press План Зеленского позволит ему взять под свой надзор важнейшие коррупционные дела и передать их СБУ

Почему западные страны хотят убрать Зеленского

Politico пишет, что коррупционные скандалы на Украине участились из-за стремления страны поскорее начать переговоры о вступлении в ЕС. В Брюсселе к такому желанию Киева относятся скептически. Там ожидают, что украинские власти выполнят семь условий, которые были выдвинуты в июне прошлого года. Дедлайн истекает уже в октябре, а Украина смогла выполнить всего два требования. Тем не менее западные союзники признают прогресс, достигнутый Украиной, которая надеется, что переговоры о вступлении начнутся уже в декабре, пишет издание со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.

Коррупционных скандалов в ближайшем будущем будет еще больше, судя по всему, это начало информационной войны против Зеленского и его команды, прогнозирует Золотарев. По его мнению, западные страны создают напряженность в окружении Зеленского, потому что хотят видеть на его месте более прогнозируемого лидера.

«Но обратите внимание, Зеленский поступил очень грамотно, это часть политического пиара. Он прекрасно понимает, что негатив от воровства чиновников и команды уничтожает его репутацию. Ведь перед выборами он обещал, что с его приходом все будет по-другому, что он новое лицо, которое отличается от старых и не имеет дурных привычек. Теперь Зеленский пытается купировать этот негатив», — сказал политолог.

Сколько украли украинские чиновники из средств на ВСУ

Украинские чиновники крадут до 30% средств, выделяемых западными странами, заявил Золотарев. Политолог не располагает информацией о том, сколько точно это может быть в денежном эквиваленте, но подчеркнул, что речь идет о миллиардах долларов.

«Фактически весь бюджет Украины сегодня тратится на военные нужды. Крадут из средств на армию, содержание социальной сферы, то есть выплаты бюджетникам, на восстановление разрушенных городов. От коррупции страдают все сферы», — подчеркнул Золотарев.

В начале июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что военные расходы бюджета страны в этому году достигнут $48,7 млрд. 30% от этой суммы (это порядка $14,6 млрд) — примерно столько, исходя из данных политолога, могут украсть украинские чиновники по итогам нынешнего года.

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press В конце августа Зеленский направил в Верховную раду законопроект, который приравнивает коррупцию к госизмене

Почему в коррупции обвиняют Зеленского

Сам Зеленский также является фигурантом коррупционного скандала. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что пока граждане Украины умирают на поле боя, Владимир Зеленский «распродает государственные земли». По данным Уоллеса, более трех миллиардов гектаров сельскохозяйственных земель Украины продано западным компаниям с ведома президента Украины. В отличие от ситуации с одесским военкомом, президент не стал комментировать обвинения.

Коррупция мешает Киеву и в чисто политических вопросах. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что для вступления в Евросоюз Киев обязан полностью искоренить системную коррупцию. «Необходимо положить конец 30-летнему кумовству», — сказала Бербок. Украинские власти пока не ответили, как именно они смогут это сделать.

Что думают в Москве о коррупции на Украине

В Москве считают, что предложение Зеленского приравнять коррупцию к госизмене не поможет ему избавиться от коррупции. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что слово «коррупция» полностью совместимо со всей «чиновничьей ратью Украины», которая погрязла в этом давно.

«Должны приниматься кардинальные меры по полному очищению госорганов и служб от коррупционеров с вынесением решения в суде. Но в текущих условиях Киев не способен это сделать, поскольку там хватает и других серьезных проблем. Так что я не стал бы воспринимать это серьезно», — отметил Джабаров.

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