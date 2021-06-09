Компромат не удался: Саргсян обнародовал обещанную аудиозапись по Пашиняну

Бывший президент Армении Серж Саргсян опубликовал обещанную аудиозапись, на которой исполняющий обязанности премьера страны Никол Пашинян говорит об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе с президентами России, Казахстана и Белоруссии Владимиром Путиным, Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко в мае 2018 года в Сочи. Эксперты отмечают, что компромат не удался, запись на него никак не тянет. Об этом сообщает Sputnik Армения.
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Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что разные политические силы в Армении говорят о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. Эти заявления попахивают реваншизмом и в первую очередь опасны для самого Еревана. Глава государства подчеркнул, что второй карабахский конфликт показал, к чему привела политика ненависти и азербайджанофобии.