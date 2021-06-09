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Компромат не удался: Саргсян обнародовал обещанную аудиозапись по Пашиняну

18:44, 09 июня 2021
Серж Саргсян Серж Саргсян Фото: serzhsargsyan.com

Бывший президент Армении Серж Саргсян опубликовал обещанную аудиозапись, на которой исполняющий обязанности премьера страны Никол Пашинян говорит об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе с президентами России, Казахстана и Белоруссии Владимиром Путиным, Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко в мае 2018 года в Сочи. Эксперты отмечают, что компромат не удался, запись на него никак не тянет. Об этом сообщает Sputnik Армения.

На записи говорится, что для урегулирования конфликта был предложен план главы МИД РФ Сергея Лаврова, который включал отвод войск и ввод миротворцев в зону конфликта. Пашинян отказался рассматривать это предложение без решения вопроса о статусе Карабаха. На переговорах армянскому премьеру давался шанс урегулировать конфликт, однако, судя по событиям прошлой осени, премьер им не воспользовался.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что разные политические силы в Армении говорят о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. Эти заявления попахивают реваншизмом и в первую очередь опасны для самого Еревана. Глава государства подчеркнул, что второй карабахский конфликт показал, к чему привела политика ненависти и азербайджанофобии.

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