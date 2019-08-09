https://static.news.ru/photo/33f3e5f6-ba24-11e9-98d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Белоруссии при движении военной колонны тягач с зенитно-ракетным комплексом С-300 съехал с дороги в кювет. Об этом сообщили в Минобороны республики.

По данным ведомства, автоколонна двигалась со скоростью 30 км/ч, но водитель ЗРК не справился с управлением. Отмечается, что за рулём находился солдат-срочник. В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что военная техника двигалась из Полоцкого гарнизона в пункт постоянной дислокации. Сам комплекс С-300 не был загружен ракетами.

Как писал News.ru, израильская компания, занимающаяся анализом спутниковых фотографий, заявила о развёртывании и готовности к использованию на территории Сирии четвёртой российской зенитно-ракетной системы С-300.