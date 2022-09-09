«Коммерсант»: Москва хочет поддержать Минск через импорт топлива

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Россия может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива, объем демпфера может составить более 60 млрд рублей в год. Вопрос импорта бензина и дизельного топлива из Белоруссии обсуждают Минэнерго и Минфин РФ, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что если обсуждается перенаправление в Россию всего топлива, которое Минск прежде поставлял на Украину, то объем демпфера составит 5,5 млрд рублей по бензинам и 58 млрд рублей по дизтопливу.

Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива на Украину <...>. Главная цель обсуждаемых мер — поддержка белорусской нефтепереработки и доходов бюджета страны в условиях санкций, — подчеркивается в публикации.

Известно, что Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина на Украину и 37% импорта дизтоплива — 1,04 и 2,97 млн тонн. Поставки в Россию без демпфера станут для Минска убыточными, поэтому в России решают, как можно выплачивать демпфер заводам Белоруссии.

Как вариант, отметил собеседник издания, Минфин РФ может подготовить изменения в Налоговый кодекс. Какой именно механизм выплат при этом используют, он не уточнил. Другим вариантом называется получение демпфера Белоруссией с привлечением трейдинговой компании, зарегистрированной в России.

Ранее стало известно, что 1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: Россия выделит около $2 млрд на совместные с республикой проекты в сфере импортозамещения. По словам президента, совместных проектов России и Белоруссии планируется «тьма-тьмущая» и страна намерена укреплять отношения с «братской Россией».