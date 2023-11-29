Комиссия по правам человека в СНГ избрала председателя Омбудсмен Москалькова назначена председателем комиссии СНГ по правам человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова была избрана председателем комиссии СНГ по правам человека, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального секретаря Содружества Сергея Лебедева. Отмечается, что соответствующее решение было принято на первом заседании комиссии, которое проходит в Минске. Лебедев выразил надежду на то, что комиссия станет важным инструментом в деле защиты прав человека.

Хотел бы выразить надежду на то, что деятельность комиссии по правам человека СНГ станет важным инструментом в деле защиты прав человека в странах Содружества, а мероприятия, организованные комиссией, будут полезными в решении стоящих перед вами задач, — заявил он.

Помимо России в состав комиссии также вошли представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Основной задачей органа станет подготовка тематических докладов, касающихся поощрения и защиты прав и свобод человека на территории стран СНГ. Кроме того, комиссия будет рассматривать доклады, представленные отдельными государствами.

После своего назначения Москалькова будет совмещать работу в комиссии с деятельностью уполномоченного по правам человека в РФ. Ранее она заявила о намерении выступить в Государственной думе с предложением сообщать МВД о постановке граждан на психиатрический учет.