Комаровский назвал поддержку Зеленского на выборах ошибкой

Украинский телеведущий, педиатр Евгений Комаровский выразил сожаление о публичной поддержке Владимира Зеленского на выборах президента Украины 2019 года, назвав это решение ошибкой. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Комаровский был членом команды кандидата Зеленского. Будущий президент обещал, что после победы назначит педиатра ответственным за медицинское направление, однако своё обещание не выполнил.

Так это и была наша с тобой глупая ошибка. <...> Но у меня не было выбора на тот момент. <...> Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб (Порошенко. — NEWS.ru) называется мухомор, а этот гриб (Зеленский. — NEWS.ru) — непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала? — сказал Комаровский.

Доктор также раскритиковал желание Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок, в то время как изначально он заявлял о намерении занимать президентское кресло в течение одного срока.

Если ты сказал: «Я иду на один срок» <...>. Но мы сейчас видим, что явно зачищают информационное поле, выясняют отношения со всеми, кто только тявкнул, — подчеркнул Комаровский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков. По результатам опроса, 31,9% украинских граждан не будут голосовать за него ни при каких обстоятельствах. После Зеленского в антирейтинге следует бывший глава государства Пётр Порошенко. За него не намерены отдавать голоса 31,6% опрошенных.

Зеленский победил на выборах президента Украины, прошедших весной 2019 года. По итогам первого тура он набрал 30,24% голосов, во втором туре — 73,22%. Тогда он объявил, что избирается главой государства лишь на один срок. Следующие президентские выборы на Украине назначены на 2024 год.