Командир корпуса ВС Азербайджана отстранен после гибели миротворцев РФ

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Командир корпуса Вооруженных сил Азербайджана был отстранен от службы после гибели российских миротворцев, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в неназванном силовом ведомстве РФ. По данным агентства, подчиненные отстраненного офицера могут быть виновны в гибели военнослужащих.

В настоящее время российские и азербайджанские следователи расследуют обстоятельства случившегося в районе населенного пункта Джанятаг. Источник агентства утверждает, что первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе уже задержаны, их личности пока не раскрываются.

В Министерстве обороны России ранее заявили, что машина миротворцев подверглась обстрелу из стрелкового оружия 20 сентября. Известно, что они возвращались с наблюдательного поста. Все находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным извинился и выразил соболезнования в связи с гибелью миротворцев. Он пообещал провести тщательное расследование, наказать виновных в их смерти, а также оказать материальную помощь родным и близким погибших. Генпрокуратуры двух стран находятся в тесном контакте для расследования обстоятельств смерти российских военнослужащих.