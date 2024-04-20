«Коля, глубоко не копай»: Лукашенко научил сына сажать яблони на субботнике Лукашенко во время республиканского субботника вместе с сыном высадил яблони

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высадил вместе с сыном яблоневый сад в рамках общереспубликанского субботника, видео опубликовала пресс-служба главы государства. На кадрах видно, что Николай Лукашенко помогает отцу бурить лунки для посадки саженцев.

Коля, глубоко не копай, — проинструктировал сына Лукашенко.

Отмечается, что всего сад будет состоять из 411 яблоневых деревьев. Всего там представлены пять сортов яблок: «белорусское сладкое», «сябрына», «коваленковское», «конфетное» и «ред фри».

Ранее Александр Лукашенко потребовал от трех губернаторов развивать сельское хозяйство. По его словам, глав Витебской, Могилевской и Гомельской областей в случае отсутствия результатов в агросекторе ждут «жесточайшие репрессии».

Лукашенко также уточнил, что не даст губернаторам «вешать лапшу» — каждое обещание будет подвергнуто анализу. Он также объявил о проверке работы тракторов в Витебской области.

До этого Лукашенко заявил, что за рубежом хотят у республики «кусочек захватить». По словам главы государства, такие попытки предпринимаются через СМИ. Он подчеркнул, что властям страны пока удается уберечь ее от горячей войны.