Колесниковой предъявили обвинение в призывах к захвату власти в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/aef9e74e-f828-11ea-90f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.

По данной статье Колесниковой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Колесниковой 38 лет, по образованию она музыкант. В 2020 году она возглавила штаб баллотировавшегося в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. После того, как он и другие основные соперники Александра Лукашенко выбыли из гонки, Колесникова представляла штаб объединённой оппозиции и активно поддерживала Светлану Тихановскую во время избирательной компании. После выборов Колесникова вошла в президиум Координационного совета оппозиции. Почти все его члены сейчас арестованы либо вынужденно покинули Белоруссию.

7 сентября Колесникову схватили неизвестные в масках, затолкали в микроавтобус без номеров и увезли в неизвестном направлении. Это произошло в центре Минска. Представители силовых органов сообщили, что Колесникову не задерживали. А милиция сообщила, что займётся её поисками. Позже на связь перестали выходить двое её ближайших соратников — Иван Кравцов и Антон Родненков. На следующий день официальные власти заявили, что эти лица на автомобиле «прорвались» через погранпункт на границе с Украиной, «выкинув» из машины Колесникову.

Власти Украины заявили, что произошедшее на границе было не добровольным выездом, а насильственной депортацией. Давшие в Киеве пресс-конференцию Кравцов и Родненков сообщили, что Колесникова на границе порвала паспорт, поэтому её не смогли отправить на Украину. В итоге её задержали как подозреваемую по делу о призывах к захвату власти. Сейчас Колесникова находится в СИЗО в Жодино Минской области.

Встретившийся с ней адвокат рассказал, что на границу Колесникову вывозили с мешком на голове, также силовики угрожали ей убийством и лишением свободы на неопределённый срок. 10 сентября она подала заявление в СК на задерживавших её сотрудников с просьбой возбудить в отношении них уголовное дело по этим фактом, а также по статье о похищении человека, писал NEWS.ru.