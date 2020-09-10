Колесникова раскрыла детали своего похищения и ареста

https://static.news.ru/photo/88bc5186-f371-11ea-a1ad-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: babariko.vision

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова рассказала хронологию своего похищения и задержания. Детали происшествия оппозиционерка сообщила в заявлении в Следственный комитет Белоруссии.

Фрагмент документа опубликовал штаб кандидата в президенты республики Виктора Бабарико.

По словам Колесниковой, сотрудники КГБ РБ и ГУБОПиК угрожали ей большим тюремным сроком и убийством, если она откажется покинуть Белоруссию. Силовики заявляли, что её всё равно вывезут из страны: живой или по частям. Кроме того, они обещали посадить её на 25 лет, а также «устроить проблемы» ей в местах содержания под стражей и в тюрьме.

Когда же сотрудники силовых структур поняли, что Колесникова не намерена добровольно выехать из республики, они надели ей на голову мешок и отвезли на микроавтобусе к белорусско-украинской границе в посёлке Александровка, а там с силой попытались выдворить её из страны. Именно здесь Колесникова порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на Украину. После этого силовики вновь посадили её в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где она находилась до вечера 8 сентября.

Мария Колесникова отметила, что в отношении неё был совершён ряд уголовных преступлений, в том числе похищение человека, незаконное лишение свободы и угрозы убийством. Она отметила, что сможет опознать всех причастных к этим преступлениям. В заявлении оппозиционерка назвала конкретные имена и должности людей, которые оказывали на неё психологическое давление в ГУБОПик и КГБ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в минском СИЗО начался допрос Колесниковой, которая проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 «Публичные призывы к захвату власти, совершённые с использованием СМИ или сети Интернет». Ей может грозить от двух до пяти лет тюрьмы.