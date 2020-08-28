Колесникова: Путин заявил, что Лукашенко должен слушать народ

https://static.news.ru/photo/5f2114a0-ea35-11ea-b33d-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова прокомментировала слова президента России Владимира Путина о создании резерва силовиков для помощи РБ. По её словам, также российский глава заявил, что белорусскому президенту Александру Лукашенко следует слушать свой народ.

Она отметила, что была «сильно поражена» заявлением Путина.

Все заметили только одну часть, а там есть ещё одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс, — сказала она в ходе прямого эфира на YouTube.

Политик уверена, что российский президент специально раскрыл информацию о поступившей от Лукашенко просьбе. Таким образом он оставил «месседж» для белорусов о том, что президент РБ слаб и не слышит свой народ.

Вместо того, чтобы решать проблемы и вас слушать, он берёт [автомат] Калашникова, надевает какую-то странную одежду, обматывает по периметру колючей проволокой, расставляет «красавцев», как он называет ОМОН, и там он себя чувствует очень уютно, — подчеркнула она.

27 августа в эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» было показано большое интервью с Путиным. Затронув тему политического кризиса в соседней Белоруссии, глава государства сообщил, что РФ подготовила резерв из правоохранителей, готовый в случае необходимости оказать поддержку республике. Вместе с тем российский лидер отметил , что необходимости в отправке силовиков пока нет, и выразил надежду, что она не появится и в дальнейшем. Он также высказал мнение, что белорусские стражи правопорядка ведут себя довольно сдержанно, несмотря ни на что.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru.