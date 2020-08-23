Колесникова призвала протестующих не провоцировать военных у стелы в Минске

https://static.news.ru/photo/2dc0bc88-e555-11ea-904a-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: kalesnikava/instagram.com

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова попросила демонстрантов не провоцировать военных, охраняющих стелу «Минск — город-герой». Десятки тысяч протестующих пришли сюда, как и в прошлое воскресенье, однако наткнулись на колючую проволоку и оцепление из солдат. Рядом появились люди с красно-зелёными флагами.

Пожалуйста, разворачиваемся, переходим дорогу, идём на ту сторону. Не подходим к стеле. Пожалуйста, не совершайте провокаций и сохраняйте спокойствие. Наши безопасность и жизнь — это самая главная ценность, — подчеркнула она.

В итоге люди собрались неподалёку, возле гостиницы «Планета». Перед ними выступили члены президиума координационного совета белорусской оппозиции. В частности, Колесникова призвала митингующих не сдаваться.

Сейчас уволенный директор заперся в кабинете и не хочет уходить, нам всем хватит терпения подождать его у двери. Мы требуем замены одного человека. Власть пытается сказать, что протест затихает. Наше сопротивление — это марафон. С ним мы справимся, — приводит её слова TUT.BY.

Ранее в Telegram-каналах появился призыв к демонстрантам пройти к площади Государственного Флага через резиденцию президента Александра Лукашенко. В ответ силовики перекрыли проспект Победителей — на пути следования колонны.

Часть митингующих, как передаёт корреспондент ТАСС, пошла от стелы в центр Минска, опасаясь столкновений с силовиками. При этом другая группа протестующих продолжила идти в сторону площади Государственного Флага — навстречу оцеплению.

Сегодня днём Министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берёт под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники демонстраций. Ведомство считает, что они представляют угрозу мемориалам, так как выходят под флагами, под которыми «фашисты организовывали массовые убийства», писал NEWS.ru. Оцепление из военных, в частности, появилось у стелы «Минск — город-герой». В прошлое воскресенье, 17 августа, именно сюда на акцию протеста пришли более сотни тысяч протестующих.