Колесникова обратилась из СИЗО к белорусам: «Не бойтесь быть свободными!»

https://static.news.ru/photo/e9e338fc-fb38-11ea-9b49-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, находящаяся в СИЗО, записала обращение к жителям Белоруссии в преддверии Марша справедливости.

Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! — отметила политик в своём послании, которое опубликовали оппозиционные Telegram-каналы.

Колесникова подчеркнула, что ни о чём не жалеет. Она поблагодарила всех за поддержку.

Оппозиционерке 38 лет, по образованию она музыкант. В 2020 году она возглавила штаб баллотировавшегося в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. После того как он и другие основные соперники Александра Лукашенко выбыли из гонки, Колесникова представляла штаб объединённой оппозиции и активно поддерживала Светлану Тихановскую во время избирательной кампании. После выборов Колесникова вошла в президиум Координационного совета оппозиции. Почти все его члены сейчас арестованы либо вынужденно покинули Белоруссию, передаёт MK.RU.

7 сентября Колесникову схватили неизвестные в масках, затолкали в микроавтобус без номеров и увезли в неизвестном направлении. Это произошло в центре Минска. Представители силовых органов сообщили, что Колесникову не задерживали. А милиция сообщила, что займётся её поисками. Позже на связь перестали выходить двое её ближайших соратников — Иван Кравцов и Антон Родненков. На следующий день официальные власти заявили, что эти лица на автомобиле «прорвались» через погранпункт на границе с Украиной, «выкинув» из машины Колесникову.

16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в попытке захвата власти. Ей грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы, писал NEWS.ru.