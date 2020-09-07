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Колесникова и ещё два белорусских оппозиционера выехали на Украину

08:17, 08 сентября 2020 42
Мария Колесникова Мария Колесникова Фото: Maria Kalesnikava/facebook.com

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова и ещё два оппозиционера Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль и пересекли границу с Украиной. Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

8 августа в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» и убыли в сторону Украины, — сообщил он TUT.BY.

В то же время телеканал «Беларусь 1» в своём Telegram-канале сообщил, что Родненков и Кравцов якобы «сбежали за границу» этой ночью. Их коллега Мария Колесникова тоже пыталась пересечь границу Белоруссии, однако, по некоторым данным, ей это не удалось. Она была задержана, отмечается в сообщении.

В Госпогранкомитете отметили, что пограничный контроль прошли все трое.

7 сентября Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы. Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи, писал NEWS.ru.

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