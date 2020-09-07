Колесникова и ещё два белорусских оппозиционера выехали на Украину

https://static.news.ru/photo/ff9ea1c2-f192-11ea-a440-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Maria Kalesnikava/facebook.com

Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова и ещё два оппозиционера Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль и пересекли границу с Украиной. Об этом рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

8 августа в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска «Александровка» и убыли в сторону Украины, — сообщил он TUT.BY.

В то же время телеканал «Беларусь 1» в своём Telegram-канале сообщил, что Родненков и Кравцов якобы «сбежали за границу» этой ночью. Их коллега Мария Колесникова тоже пыталась пересечь границу Белоруссии, однако, по некоторым данным, ей это не удалось. Она была задержана, отмечается в сообщении.

В Госпогранкомитете отметили, что пограничный контроль прошли все трое.

7 сентября Координационный совет белорусской оппозиции сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь. Это член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.