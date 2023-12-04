Коц назвал условие переговоров между Москвой и Киевом Коц для NEWS.ru: переговоры между Украиной и РФ в ближайшее время невозможны

Фото: МО РФ

Переговоры между Россией и Украиной могут состояться только при условии капитуляции Киева, заявил NEWS.ru военный корреспондент Александр Коц. По его словам, Москва пока не достигла целей СВО, поэтому ни о каких переговорах в ближайшее время речи быть не может.

Переговоры могут идти только на условиях капитуляции Киева. Никакие другие переговоры нам не нужны. Мы не достигли своих целей, огромное количество российской территории находится под оккупацией. Переговоры возможны только на наших условиях. Сегодня такой позиции, которая позволяла бы нам диктовать свои условия Киеву, нет, поэтому никаких переговоров в ближайшем будущем быть не может, — заявил Коц.

При этом он отметил, что российская сторона готова к переговорам, а Киев занимает воинствующую позицию.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье на платформе Substack заявил, что Россия и Украина якобы тайно ведут мирные переговоры по линии высших военачальников.

По информации Херша, якобы решается вопрос возможной фиксации границ по нынешней линии фронта с сохранением за Россией полуострова Крым и новых территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей в обмен на согласие с присоединением Киева к НАТО с некоторыми ограничительными условиями. Так, на украинской земле нельзя будет разместить войска и наступательные вооружения Североатлантического альянса.