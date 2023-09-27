Коц: армяне должны вынудить парламент объявить импичмент Пашиняну

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Военный корреспондент Александр Коц считает, что жители Армении должны создать вокруг парламента атмосферу, при которой депутаты перестанут сомневаться в необходимости импичмента премьер-министру страны Николу Пашиняну. В своем Telegram-канале он напомнил, что в прошлом году этот процесс пытались запустить, однако «не хватило голосов».

При чем тут народ? А он должен создать соответствующую атмосферу вокруг парламента, чтобы у депутатов любые сомнения отпали. В прошлом году уже пробовали запустить импичмент, голосов не хватило, — написал Коц.

При этом военкор подчеркнул, что Пашинян «сам не уйдет», а для бархатной революции «пока не видно потенциала».

Таким образом журналист отреагировал на заявление депутата от фракции «Честь имею» Айка Мамиджаняна, призвавшего добиться активации импичмента и отставки Пашиняна, чтобы «спасти всё то, что осталось от Армении».

Ранее Коц заявил, что Пашинян подписал приговор Карабаху еще осенью 2022 года. Журналист напомнил, что тогда на переговорах в Праге глава армянского кабмина признал границы Азербайджана 1991 года, включая Карабах. Военкор также высказал мнение, что сегодня армянскому премьеру бессмысленно что-то требовать от России и следовало бы обращаться за поддержкой к своим европейским партнерам.

21 сентября «Грапарак» со ссылкой на источники сообщал, что Пашинян не отдаст власть ни при каких обстоятельствах. По словам собеседников газеты, политик намерен сохранить пост любой ценой.