Кобахидзе назвал Грузию «преданным партнером» НАТО Кобахидзе: Грузия является одним из самых преданных партнеров Альянса

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Ираклий Кобахидзе

Грузия является «одним из самых преданных и надежных партнеров» НАТО, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции после переговоров с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом в Тбилиси, сообщает ТАСС. Стороны обсудили процесс интеграции Грузии в Альянс. Глава грузинского правительства отметил, что НАТО продолжает играть важную роль в развитии оборонительных возможностей страны.

Я рад, что сегодня мы еще раз обсудили вопросы сотрудничества НАТО и Грузии, а также процесс нашей интеграции. <...> Грузия является одним из самых преданных и надежных партнеров Альянса, — заявил Кобахидзе.

Столтенберг при этом поприветствовал размещение в Грузии украинских беженцев и оказание Тбилиси гуманитарной помощи Киеву. В то же время он заявил, что «надо сделать больше, чтобы остановить Россию».

Ранее военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что в НАТО окончательно перестали дистанцироваться от украинского конфликта. По его словам, признание Столтенберга, что ВСУ наносят удары по кораблям Черноморского флота России ракетами Scalp и Storm Shadow, поставленными НАТО, подтверждает готовность Альянса идти по пути дальнейшего обострения ситуации.