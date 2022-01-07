КНБ Казахстана: племянник Назарбаева продолжает работать в спецслужбе

Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш остаётся в должности первого замглавы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу КНБ. Ранее сообщалось об аресте экс-главы данного ведомства Карима Масимова. Его подозревают в госизмене.

Первым заместителем так же и работает, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в КНБ два первых заместителя главы ведомства, один из них Абиш.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что Абиш снят с должности первого заместителя КНБ. Была информация о том, что он якобы задержан. В КНБ опровергли эти слухи.

В то же время в КНБ рассказали, что 6 января было начато досудебное расследование по факту госизмены (ст. 175 ч. 1 УК Казахстана) в отношении экс-главы комитета Карима Масимова. Он вместе с несколькими другими лицами был задержан.

Масимову 56 лет. Во властных структурах Казахстана он работал с 2000 на постах главы Минтранса, вице-премьера, помощника президента и премьер-министра. В 2016 году Масимов возглавил КНБ, снят с поста с начала беспорядков.

Также некоторые СМИ ранее сообщили, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули республику. Однако позже его пресс-секретарь Айдос Укибай опроверг эту информацию. По его словам, первый президент Казахстана находится в столице Нур-Султане. Он поддерживает постоянную связь с действующим главой государства Касымом-Жомартом Токаевым и проводит ряд консультативных встреч.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

4 января в Алма-Ате начались столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.