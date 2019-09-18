https://static.news.ru/photo/ab27ad3a-da4d-11e9-9ffc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко приехал на велосипеде к мосту, где раскрыл подробности произошедшего.

Ранее неизвестный мужчина угрожал взорвать мост метро в Киеве. Через некоторое время сотрудниками спецназа удалось его задержать. Подозреваемый — старший сержант Белько, участник военной операции в Донбассе.

По словам Кличко, злоумышленник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данным « Страны.ua », мужчина не выдвигал никаких политических требований. У него повредилась психика на почве измены его девушки.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады увольнения Виталия Кличко с поста мэра Киева. В ответ он заявил о незаконности своего увольнения и пообещал бороться за пост градоначальника на следующих выборах, писал News.ru.