Мэр Киева Виталий Кличко приехал на велосипеде к мосту, где раскрыл подробности произошедшего.
Ранее неизвестный мужчина угрожал взорвать мост метро в Киеве. Через некоторое время сотрудниками спецназа удалось его задержать. Подозреваемый — старший сержант Белько, участник военной операции в Донбассе.
По словам Кличко, злоумышленник находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данным «
Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады увольнения Виталия Кличко с поста мэра Киева. В ответ он заявил о незаконности своего увольнения и пообещал бороться за пост градоначальника на следующих выборах, писал News.ru.