https://static.news.ru/photo/655e21bc-d971-11e9-8bc6-fa163e074e61_660.jpg Виталий Кличко Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Экс-глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко пообещал бороться за пост мэра украинской столицы на следующих выборах.

На следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра, — сказал Кличко в ходе брифинга.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рады увольнения Виталия Кличко в конце июля 2019 года. Формально требование было избыточным, так как по законам страны все председатели горадминистраций должны покинуть свой пост после избрания нового главы государства.

Как писал News.ru, депутат украинской партии «Слуга народа» Александр Ткаченко призвал премьер-министра страны Алексея Гончарука инициировать аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и столичной администрации.