Национальный мужской головной убор киргизов ак-калпак пополнил список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мастерство его изготовления — традиционное киргизское ремесло, которое подразумевает владение навыками валяния, кройки, шитья и вышивки.
Форма головного убора напоминает снежную вершину, стороны которой представляют четыре стихии, а линии окантовки символизируют жизнь, — сообщается на сайте ЮНЕСКО.
В список ЮНЕСКО в 2009 году были включены священная гора Сулайман-Тоо, расположенная на юге Киргизии, и Великий Шёлковый путь, а в 2014 году — киргизская юрта.
Как писал NEWS.ru, туркменские ковры включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Решение было принято 12 декабря на проходящей в Боготе 14-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Ковры имеют плотную текстуру и украшены красочными узорами, связанными с одним из пяти основных туркменских племён. Элементы окружающей среды, где живут ковровщики, включая местную флору и фауну, отражены в дизайне ковров.