https://static.news.ru/photo/ba0a6054-1e54-11ea-9ffe-fa163e074e61_660.jpg Фото: artifant/blickwinkel/Global Look Press

Национальный мужской головной убор киргизов ак-калпак пополнил список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Мастерство его изготовления — традиционное киргизское ремесло, которое подразумевает владение навыками валяния, кройки, шитья и вышивки.

Форма головного убора напоминает снежную вершину, стороны которой представляют четыре стихии, а линии окантовки символизируют жизнь, — сообщается на сайте ЮНЕСКО.

В список ЮНЕСКО в 2009 году были включены священная гора Сулайман-Тоо, расположенная на юге Киргизии, и Великий Шёлковый путь, а в 2014 году — киргизская юрта.

Как писал NEWS.ru, туркменские ковры включили в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Решение было принято 12 декабря на проходящей в Боготе 14-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. Ковры имеют плотную текстуру и украшены красочными узорами, связанными с одним из пяти основных туркменских племён. Элементы окружающей среды, где живут ковровщики, включая местную флору и фауну, отражены в дизайне ковров.