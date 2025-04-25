Киргизский МИД призвали признать персоной нон грата российского депутата Бекешев: МИД Киргизии должен признать персоной нон грата депутата Матвеева

Фото: РИА Новости

Михаил Матвеев

Депутата Госдумы Михаила Матвеева необходимо признать персоной нон гранта, заявил парламентарий Жогорку Кенеша Дастан Бекешев. По его словам, которые передает Vesti.kg Матвеев посеял раздор между Москвой и Бишкеком.

Такие, как Михаил Матвеев, сеют раздор между нашили странами и делают все, чтобы вбить клин. Я считают, что такого рода недипломатические высказывания должны пресекаться властями РФ. А наш МИД должен вызвать посла России и вручить ему ноту, а Михаила Матвеева объявить персоной нон грата, — сказал Бекешев.

Реакция Бекешева связана с реакцией Матвеева на арест сотрудницы Русского дома в Оше. Депутат заявил, что главы государств бывших советских республик ведут себя «достаточно дерзко», хотя большая часть их экономики зависит от Москвы.

Об аресте сотрудницы Русского дома стало известно 23 апреля. Ее подозревают в вербовке бойцов для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. Женщине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

До этого стало известно о планах Киргизии отказаться от российского газа. В частности, глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что строительство новой железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан позволит создать альтернативный маршрут поставок в республику газа в обход России. Так он отреагировал на рейд в московской бане с мигрантами и их последующую депортацию.