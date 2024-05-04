Киргизские чиновники лишились должностей после ДТП на празднике

Сразу несколько милицейских чиновников Киргизии лишились своих должностей после происшествия на фестивале в Сузакском районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления внутренних дел Джалал-Абадской области республики. Речь идет об инциденте с наездом грузовика на детей, готовившихся рассказать киргизский национальный эпос «Манас». Решение об увольнении чиновников было принято по результатам проведенной проверки.

Двенадцать сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности за необеспечение на должном уровне безопасности во время мероприятия и непроведение соответствующей профилактической работы, — заявили в пресс-службе.

Представители УВД уточнили, что с занимаемых должностей сняли начальника отдела ОВД Сузакского района и его заместителя, а также начальника Октябрьского поселкового отделения милиции. Ряд чиновников также получили дисциплинарные наказания.

Происшествие на фестивале произошло в минувший четверг, 2 мая. Грузовик с мороженым скатился с пригорка и сбил по меньшей мере 29 детей. Позднее стало известно, что в результате инцидента пострадали 35 человек, из них семеро попали в реанимацию. Десять детей, находившихся в тяжелом состоянии, доставили специальным бортом в Бишкек.