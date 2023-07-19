Политолог объяснил, почему санкции не помешают отношениям Киргизии и России Политолог Лепехин: Киргизии не навредят санкции Запада, свою сельхозпродукцию она реализует в России

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Киргизии не следует опасаться возможных санкций США, так как она не встроена в западную экономическую систему и не зависит от Запада, заявил NEWS.ru директор Института изучения проблем развития ЕАЭС Владимир Лепехин. По его словам, Бишкек ведет суверенную политику, сотрудничает с Китаем, Россией, а также с Турцией и другими исламскими государствами.

Бишкек уже многие годы проводит суверенную политику. Кыргызстан — это партнер Китая, активно развивает связи с Турцией, другими исламскими государствами. И, конечно, Кыргызстан входит в Евразийский экономический союз. Сельхозпродукцию свою Бишкек реализует на российском рынке, — отметил политолог.

По словам Лепехина, возможные американские санкции в какой-то степени могут повлиять на экономику Киргизии, учитывая, что страна экспортирует золото в Европу. Но критичного результата для небольшой центральноазиатской страны Вашингтон на добьется.

США придется приложить очень большие организационные усилия для этого. Скорее всего, США сейчас пытаются оказать на Бишкек психологическое давление и дело до санкций не дойдет, — полагает Лепехин.

Ранее издание Washington Post сообщило, что правительство США уже на этой неделе намерено ввести санкции против Киргизии из-за сотрудничества с Россией.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что намерения США ввести в ближайшее время санкции против Киргизии не смогут повлиять на товарищеские отношения Бишкека с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию и Киргизию объединяет участие в продвинутых интеграционных процессах, которые приносят пользу Бишкеку. В Кремле считают, что это говорит об отсутствии рисков для торгово-экономических отношений двух стран из-за возможных санкций США.