https://static.news.ru/photo/ef374666-4005-11ea-8b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdravKR/facebook.com

Пресс-служба киргизского Минздрава, сообщила, что в данный момент решается вопрос о создании санитарно-карантинных пунктов на границе с Казахстаном, расформированных ранее в связи с вхождением Киргизии в ЕАЭС.

Со следующей недели, в связи с вспышкой коронавируса нового типа в Китае, начинают работать посты на КПП «Акжол», «мост Дунларова», «Актилек», «Чалдовар». Уже функционируют 11 круглосуточных санитарно-карантинных пунктов на границах с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном, на которых проводится термометрия, передаёт «Интерфакс».

Уточняется, что на сегодняшний день лиц с признаками инфицированности коронавирусом 2019-nCoV в Киргизии не выявлено.

Как писал NEWS.ru ранее, Китай оказывает содействие в отъезде из страны сотрудникам американского генконсульства в городе Ухань. Решение отозвать дипломатов принято в связи с вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, которая началась в декабре 2019 года.