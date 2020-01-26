Пресс-служба киргизского Минздрава, сообщила, что в данный момент решается вопрос о создании санитарно-карантинных пунктов на границе с Казахстаном, расформированных ранее в связи с вхождением Киргизии в ЕАЭС.
Со следующей недели, в связи с вспышкой коронавируса нового типа в Китае, начинают работать посты на КПП «Акжол», «мост Дунларова», «Актилек», «Чалдовар». Уже функционируют 11 круглосуточных санитарно-карантинных пунктов на границах с Китаем, Таджикистаном и Узбекистаном, на которых проводится термометрия,
Уточняется, что на сегодняшний день лиц с признаками инфицированности коронавирусом 2019-nCoV в Киргизии не выявлено.
Как писал NEWS.ru ранее, Китай оказывает содействие в отъезде из страны сотрудникам американского генконсульства в городе Ухань. Решение отозвать дипломатов принято в связи с вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, которая началась в декабре 2019 года.
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