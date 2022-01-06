Киргизия объявила об отправке своих миротворцев в Казахстан

Киргизия отправит в Казахстан своих миротворцев, но стрелять в митингующих братьев-казахов они не будут, сообщил на своей странице в Facebook президент страны Садыр Жапаров. По словам главы государства, киргизские военные будут помогать укреплению стабильности.

Мы уверены, что наши солдаты, которые не стреляли в свой народ, не будут стрелять и по нашим братьям-казахам. Напротив, мы посылаем их помогать укреплению стабильности... Мы намерены оказать помощь, но сначала выясним: куда направят наших военнослужащих, какие учреждения они будут охранять и все остальные вопросы, — сказал Жапаров.

Президент подчеркнул, что Казахстану сейчас не хватает сил для защиты стратегических объектов, поэтому республика просит о помощи страны ОДКБ. Он также призвал депутатов не выступать против отправки военных, отметив, что «если у соседей будет мир, то и у нас будет мир».

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.

Известно, что Россия отправит в Казахстан три тысячи военных, Белоруссия — 500, Таджикистан — 200, Армения — 70.