Киргизия объяснила отказ от «Мира» угрозой из Латвии Киргизия отключила карты «Мир» из-за предостережения от латвийской компании

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Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров объяснил, что страна вынуждена была отказаться от обслуживания карт «Мир» из-за угроз из Латвии. По его словам, которые приводит издание Tazabek, латвийский разработчик обещал отключить Межбанковский процессинговый центр (МПЦ), если Бишкек продолжит работать с российской платежной системой.

К сожалению, у Межбанковского процессингового центра программное обеспечение, его обслуживание осуществляет латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления работы с картой «Мир» она отключит процессинговый центр, — отметил он.

Жапаров добавил, что у Бишкека есть «несколько механизмов и мероприятий по этому вопросу», однако озвучивать их отказался. Он уточнил, что в прошлом году только 4% туристов воспользовались картами «Мир» в стране. Премьер подчеркнул, что Россия, несмотря ни на что, остается стратегическим партнером Киргизии.

Ранее стало известно, что банки Киргизии с 5 апреля прекратят работу с картами «Мир». Там уточнили, что решение принято в связи с санкционным режимом США. Оператор уточнил, что в связи с принимаемыми мерами с 5 апреля пользователям карт «Мир» будет недоступно обслуживание в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах, переводы между картами, а также интернет-платежи.

Венный корреспондент Александр Коц назвал отказ Киргизии обслуживать банковские карты «Мир» примером «политического двоежопия». По его словам, Бишкек пытается и угодить американцам, и не перекрыть денежный поток из России. А на шее России «можно кататься, потому что она добренькая», добавил он.