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В настоящий момент уже очевидно, что действия российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха можно оценить как эффективные. Об этом в четверг, 29 апреля, на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил его армянский коллега Никол Пашинян. Его слова приводит РИА Новости.

Политик особенно отметил ту роль, которую в прекращении карабахского конфликта сыграла Москва и лично российский президент Владимир Путин. И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе эффективной,...