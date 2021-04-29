Киргизия обвинила Таджикистан в атаке на пять погранзастав

Военные Таджикистана атаковали пять киргизских пограничных застав, на одной из них начался пожар. Об этом заявили в погранслужбе Киргизии, сообщает РИА Новости.
Около 17:00 (14:00 мск) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам «Капчыгай», «Мин-Булак», «Достук», а также на пограничные посты «Кожогар» и «Булак-Баши». В результате миномётного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук» Баткенского пограничного отряда, — об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Киргизии.
Также в пресс-службе рассказали, что отряд специального назначения «Бору» киргизских пограничников захватил заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан.
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля. Произошли столкновения между гражданами обеих стран. На следующий день обстановка обострилась. К конфликту присоединились пограничники с обеих сторон. В Минздраве Киргизии заявили, что погиб один человек, ещё 16 были ранены.