Киргизия и Казахстан могут запустить переводы из России через СБП

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Центробанк Киргизии сообщил, что в рамках интеграционных мероприятий государств — членов ЕАЭС, возможно, будет обсуждаться вопрос осуществления трансграничных переводов через системы быстрых платежей стран-участниц. В пресс-службе ведомства добавили, что в настоящее время нет каких-то определенных сроков тестирования функционала. Отмечается, что в Казахстане относительно недавно была запущена своя система мгновенных платежей Нацбанка страны (СМП), пишут «Известия».

В связи с этим вопросы интеграции СМП с иностранными платежными системами для совершения трансграничных переводов могут быть рассмотрены после завершения данных процессов с учетом деловых интересов всех участников СМП, — сообщила изданию пресс-служба Нацбанка Казахстана.

Приблизительные сроки имплементации СБП в странах — участницах ЕАЭС не приводятся.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2023 года системно значимые банки должны будут обеспечить всем клиентам возможность осуществления переводов через Систему быстрых платежей, следует из проекта указания Банка России. Кредитные организации обяжут встроить СБП не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки. Кроме того, таким образом регулятор планирует упростить процедуру взаимодействия российских банков с иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП.