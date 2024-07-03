Киеву вернули пленного, участвовавшего в диверсии в Белоруссии Киеву вернули украинца, участвовавшего в диверсии против самолета А-5

Фото: Kremlin.ru

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании в минском Дворце республики рассказал, что во время последнего обмена военнопленными на Украину вернулся диверсант, пытавшийся уничтожить российский самолет А-50, пишет Белта. Николай Швец хотел его ликвидировать в начале 2023 года на аэродроме Мачулищи под Минском.

Белорусский президент пояснил, что Москва попросила по возможности освободить священнослужителя Украинской православной церкви митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана.

Родители его встретили, диверсанта. <...> Поэтому мы этого человека отдали Украине, они нам отдали священника, — сказал Лукашенко.

23 июня по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украине был освобожден митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких, Украинская православная церковь), сообщал Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. Киев 7 августа 2023 года приговорил священнослужителя к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о государственной измене.

Ранее в украинских СМИ писали, что местная полиция и Национальная гвардия проверяли документы у прихожан возле входа в Киево-Печерскую лавру. Люди пришли на литургию по случаю Рождества, которую здесь впервые проводил митрополит Украинской православной церкви Епифаний Думенко.