https://static.news.ru/photo/aafbb752-d88b-11e9-b84e-fa163e074e61_660.jpg Печерский районный суд г. Киева Фото: pc.ki.court.gov.ua

Центральный офис Проминвестбанка (ПИБ, дочерняя структура российской госкорпорации ВЭБ.РФ) в Киеве арестован решением Печерского районного суда украинской столицы.

Как сообщает ТАСС , здание на Софиевской улице и ещё 15 объектов недвижимости в разных частях Украины арестованы в рамках разбирательства между Киевом и Москвой по делу о взыскании с РФ компенсаций «за утерянное в Крыму недвижимое имущество». Суд посчитал, что руководство Проминвестбанка постоянно совершает «действия, направленные на вывод ликвидных активов из своей собственности».

В материалах дела упоминается решение арбитражного суда Гааги, удовлетворившего в 2018 году иск к РФ около 20 компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Стокгольмский арбитраж ранее запретил Киеву продавать акции ПИБ и обязал Украину возместить ВЭБ.РФ судебные издержки, информировал News.ru. Российская госкорпорация рассчитывает на крупную компенсацию за нарушение прав инвесторов.