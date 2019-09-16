Центральный офис Проминвестбанка (ПИБ, дочерняя структура российской госкорпорации ВЭБ.РФ) в Киеве арестован решением Печерского районного суда украинской столицы.
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В материалах дела упоминается решение арбитражного суда Гааги, удовлетворившего в 2018 году иск к РФ около 20 компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским.
Стокгольмский арбитраж ранее запретил Киеву продавать акции ПИБ и обязал Украину возместить ВЭБ.РФ судебные издержки, информировал News.ru. Российская госкорпорация рассчитывает на крупную компенсацию за нарушение прав инвесторов.