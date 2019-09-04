https://static.news.ru/photo/f7d199a6-cf36-11e9-938a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил Москве вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Она отметила, что этот механизм работы целесообразно восстановить, чтобы режим прекращения огня безоговорочно действовал.

Как писал News.ru, полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что в настоящий момент созданы все условия для разрешения кризисной ситуации в Донбассе на основе Минских соглашений.