Пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что Киев на заседании контактной группы в Минске предложил Москве вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Она отметила, что этот механизм работы целесообразно восстановить, чтобы режим прекращения огня безоговорочно действовал.
Как писал News.ru, полпред России в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что в настоящий момент созданы все условия для разрешения кризисной ситуации в Донбассе на основе Минских соглашений.