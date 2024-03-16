«Киев стравливал народы»: муфтий Крыма о 10-летии присоединения к России

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Эмирали Аблаев

10 лет назад подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали на референдуме за возвращение полуострова в состав России. Считается, что меньше всего сторонников этого решения было в общине крымских татар. Многие из членов диаспоры в 2014-м не приняли итоги референдума и уехали на Украину. Как большинство крымских татар настроено сегодня, связывают ли они свои надежды с российским государством, в интервью NEWS.ru рассказывает муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев.

Как Крым стал образцом межконфессиональной гармонии

— Вас избрали муфтием еще в конце 1990-х, во времена, когда Крым принадлежал Украине. Вы как-то упомянули, что киевские власти способствовали разжиганию ненависти между мусульманами и христианами. А зачем это было нужно Киеву?

— Нам удалось сохранить межнациональный и межконфессиональный мир в Крыму, и это большое достижение. Да, раньше было много желающих расшатать ситуацию. Думаю, и сейчас за границей их предостаточно. В украинский период тема была одна — «разделяй и властвуй». Крымских татар натравливали на славян и наоборот, благодаря чему многие политики пытались заработать себе очки. Киев это поощрял.

Государство поощряло не только конфронтацию между народами, живущими в Крыму, но и внутри народов пыталось посеять зерна раздора. В частности, среди мусульман Крыма активно внедрялись сектантские группы, тем самым одну общину разделяли на разные части. Разве это государственная политика? Слава Всевышнему, им не удалось исполнить эти коварные планы.

Мы категорически против распространения на крымской земле чуждых нам сектантских идеологий, которые отравляют наше общество и отдаляют его от своих корней.

Мы уже 10 лет живем в российском Крыму, и теперь религиозная политика существенно отличается. Власть смотрит на межнациональный и межконфессиональный мир с государственной позиции, без спекуляций. Вот что мешало при Украине решить вопрос со строительством Соборной мечети? Думаю, ничего! Просто властям нужен был инструмент, с помощью которого можно легко будоражить общество. И они с этим хорошо справлялись — за 24 года независимости между славянами и татарами посеяли достаточно много зерен раздора.

Благодаря Всевышнему, сейчас не так. Соборная мечеть достраивается и вот-вот откроет свои двери для прихожан и гостей. И это один из ярких примеров, за что мы выражаем огромную благодарность президенту Владимиру Владимировичу Путину.

Фото: Артем Креминский/РИА Новости Эмирали Аблаев и глава Республики Крым Сергей Аксенов

Как Киев использует религиозных сектантов

— Как сейчас на полуострове взаимодействуют разные конфессии?

— Благодаря тесной дружбе нашего духовного управления с Симферопольской и Крымской епархиями, лично с бывшим митрополитом Лазарем, мы достигли больших успехов. Я уверен, что и с новым митрополитом Тихоном мы продолжим и укрепим дружеские отношения.

Если та политика, которая ведется в нашем государстве президентом, продолжится, можно будет с уверенностью сказать, что мы оказались на первом месте в мире по уровню межконфессионального согласия. Мировое сообщество спокойно может брать нынешний Крым как пример для других регионов планеты. Это наша гордость. Мы должны эту гармонию сохранить и передать детям и внукам.

— Как вы справляетесь с распространением сектантства? И что это за течения?

— Обществу пытаются прививать идеологию таких сект, как «Хизб-ут-Тахрир» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), хабашизм, ваххабизм и тому подобное. В других конфессиях, кстати, это тоже прослеживается. Но ведь это не наше, это все чужое!

Чуждые нам радикальные и сектантские идеологии распространяются в рамках информационной войны, например через социальные сети.

Сейчас эпоха компьютеров и смартфонов, уже возникла общественная зависимость от них, происходит «заражение» сознания. Нам предстоит большая работа по противодействию. Мы пытаемся везде, в каждой мечети объяснять в проповедях пагубность этих идеологий. Недавно в Грозном мусульманские духовные лидеры выпустили соответствующую фетву о сектантских течениях.

В целом народ понимает, где черное, а где белое. Поэтому надежда, что мы справимся, не исчезает. Постоянно молимся и просим помощи у Всевышнего.

Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru Эмирали Аблаев

Как община крымских татар помогает СВО

— Мусульманская община Крыма участвует в программах поддержки СВО?

— Как и представители других конфессий, мы активно участвуем. В самом начале СВО, в 2022 году, новым территориям была необходима гуманитарная помощь. Естественно, мы откликнулись, направляли туда всевозможную помощь: продукты питания, медикаменты, одежду.

Потом в новых регионах все более-менее стабилизировалось, наладилась логистика, начали выдавать зарплаты, пенсии и другие социальные выплаты. Необходимость в гуманитарной поддержке отпала. Но мы продолжаем активно отправлять помощь на новые территории, только уже для военных, на фронт.

Как живут крымские татары сегодня

— Вы с годами не смягчили свое отношение к руководству меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в России экстремистской, деятельность запрещена), которое, как известно, в 2014 году выступило против воссоединения с Россией?

— Я никогда о них не говорил и сейчас не хочу. Мне не до них. Я живу в Крыму, служу своему народу и всему крымскому и российскому обществу. Это самое главное. Думай я по-другому, в 2014 году уехал бы, как это сделали тогда некоторые соотечественники. Большая часть, кстати, все же вернулась на родину. Развития народа за пределами своей родины — Крыма — быть не может! Большая часть диаспоры это понимает, поэтому и не последовала за теми, кто сам себя лишил родного дома.

В 2015 году на наш полуостров прибыла делегация турецких экспертов изучить положение крымских татар. Они ездили по регионам, встречались с людьми и в наше управление заезжали. Перед самым их отъездом мы снова встретились, и я сказал руководителю делегации: «Вы проехали почти по всему Крыму, слышали разные мнения, общались с разными людьми. Альтернативу нашему пути, пути Духовного управления, направленного на созидание, единение, вы нашли?» И услышал: «Могу с уверенностью сказать, с моей точки зрения, альтернативы выбранному вами пути на созидание нет».

Для достойной жизни, ради мирного неба над головой, развития общества нужно созидать, доверять друг другу, уважать друг друга. В таком случае мы обречены на успех.

— Как жизнь татар изменилась в целом после присоединения Крыма к России?

— Изменилась так же, как и жизнь других народов на полуострове. Все мы живем на одной территории, которая теперь практически каждый день преображается. Куда ни посмотри, везде строительство, какое-то движение. Дороги, больницы, сады, школы строятся, многое другое, и всем этим пользуются в том числе татары.

Большие преобразования отмечаются и в так называемых местах компактного проживания татар. Конечно, там еще нужны очень большие вложения, чтобы местные жители чувствовали себя комфортно.

За 10 лет произошли существенные преобразования. Во многие поселки и села проведен водопровод, в других местах он сейчас строится, идет электрификация и газификация, асфальтируются дороги, устанавливается уличное освещение. Строятся детские сады, спортивные площадки, школы, фельдшерские пункты и так далее. Изменения колоссальные! 10 лет назад мы о таком и мечтать не могли. Так что жизнь всех народов здесь благодаря Всевышнему изменилась в хорошую сторону.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Эмирали Аблаев на богослужении

— Каковы перспективы экономического развития у вашей общины? Скажем, легко ли татарину устроиться на хорошую работу?

— Я бы тут не разделял по национальности. Ведь трудоустройство и вообще экономическое развитие в первую очередь связаны с профессионализмом и образованием. Если человек занимает активную жизненную позицию, имеет соответствующее образование, что ему мешает быть успешным? Думаю, ничего. В большинстве случаев все зависит от нас самих, чего мы хотим и как мы хотим.

Да, наверное, еще не стерлись определенные негативные чувства к различным национальностям у некоторых представителей нашего общества. Это может как-то сдерживать развитие отдельного человека из-за его национальной или религиозной принадлежности. Но мне хочется верить, что таких примеров в последние годы становится все меньше.

Какую сферу ни возьми, крымские татары вносят весомый вклад, играют важную роль в развитии региона. В детских садах воспитывают детей, в больницах лечат пациентов, в муниципалитетах оказывают услуги гражданам, в полиции охраняют общественный порядок, в прокуратуре следят за соблюдением законов. Это везде, во всех сферах, где-то больше, где-то меньше.

Какова роль ислама в жизни крымских татар

— Ислам по-прежнему играет большую роль в жизни татар?

— Он вплетен в наш быт, обычаи и традиции. Это для нас нечто сокровенное. Именно религия сохранила крымских татар на чужбине и способствовала возвращению на родину.

У нас говорят: рождение человека начинается с азана (призыва на молитву), а его смерть заканчивается намазом (самой молитвой). Таким образом, религия — это и есть сама наша жизнь.

К сожалению, деструктивные течения пытаются уничтожить наши традиционные религиозные ценности. Пытаются распространять среди молодежи чуждые для нас идеи. Как показывает мировая практика, там, где расцветает подобное сектантство, нет ни мира, ни порядка.

Фото: Елена Васильченко/NEWS.ru Эмирали Аблаев

Как развивается сегодня в Крыму татарская культура

— Власти Крыма поддерживают татарскую культуру?

— С одной стороны, кажется, что делается мало. Это ощущение складывается потому, что время очень скоротечно. С другой стороны, за 10 лет сделано много.

В Бахчисарае открылся мемориальный комплекс «Сюрень», посвященный репрессированным народам. Это очень символическое место. Также можно сказать о реставрации Ханского дворца, мечети Хана Узбека в городе Старый Крым и других объектов.

Ведется работа по сохранению здания медресе в Бахчисарае, построенного Исмаилом Гаспринским, известным просветителем времен Российской империи. Правительство республики и муниципальные власти постепенно возвращают культовые объекты, отобранные у общин советской властью. Правительство Крыма серьезно работает над проектом нового здания для крымско-татарского музея. Это важная задача, поскольку здание, в котором сейчас находится музей, непригодно для хранения ценнейших предметов старины.

Мы как религиозные деятели стремимся изучать и развивать наши тысячелетние ценности. С помощью наших традиционных устоев мы стремимся воспитывать новое поколение.

— При этом крымско-татарский язык считается исчезающим...

— Да, и поэтому перед нами стоят большие вызовы по его сохранению. Каждая семья должна внести свой вклад в сохранение родного языка, по-другому не получится решить эту проблему.

Сегодня государство выделяет деньги на издание периодической и художественной литературы на крымско-татарском. Работают театры, национальные ансамбли, музеи. Выпускаются научные труды по истории крымских татар. На эти цели выделяются государственные деньги. Работает крымско-татарское радио и телеканал «Миллет», на которых тоже пропагандируется наша культура. Проводятся различные культурные акции.

Однако без желания сохранить язык среди самих его носителей ничего не получится.

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