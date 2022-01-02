Киев приостановил подачу воды в ЛНР из-за аварии

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В Азербайджане задержали солдата-пограничника, который 2 января расстрелял своих сослуживцев. Об этом передает азербайджанский ресурс Haqqin.az со ссылкой на генпрокуратуру страны. Следователи возбудили уголовное дело, выясняются детали случившегося.

Задержан солдат, расстрелявший трёх военнослужащих Государственной пограничной службы. <...> По факту в Военной прокуратуре Губадлы возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, — информирует азербайджанский ресурс. Стрелявшего идентифицировали как...