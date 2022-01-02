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Киев приостановил подачу воды в ЛНР из-за аварии

12:30, 03 января 2022
Киев приостановил подачу воды в ЛНР из-за аварии Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Украина приостановила подачу воды в самопровозглашённую Луганскую народную республику (ЛНР) с Западной фильтровальной станции из-за аварии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия «Лугансквода».

Подача воды была сокращена в Перевальский район, Алчевск, Брянку, Кировск и Стаханов. В город Первомайск подача воды была полностью остановлена.

Украинская сторона с 21:00 2 января прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции на территорию ЛНР. Причиной прекращения подачи стало повреждение магистрального водовода от фильтровальной станции, — рассказал представитель предприятия. 

Ранее сообщалось, что украинские военные заняли здание школы в селе Валуйское в Донбассе и устроили там штаб. Впоследствии стало известно, что военные стали стягивать силы к занятой сельской школе.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой ЛНР Иван Филипоненко назвал действия украинских властей «нарушением международного гуманитарного права».

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