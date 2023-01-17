Киев потерял голос: Арестович покинул офис Зеленского с большими планами Популярный на Украине политический аналитик не исключает, что через год будет бороться за пост президента страны

Фото: president.gov.ua

Алексей Арестович

Офис президента Украины принял отставку Алексея Арестовича с поста внештатного советника. Во вторник, 17 января, он сам подал заявление. «Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — так он объяснил своё решение в Telegram-канале. В одной из бесед на канале YouTube он заявил, что баллистическую ракету, которая попала в жилой дом в Днепре 14 января, предположительно, сбили украинские силы ПВО. Это заявление вызвало резкую критику украинских политиков и общественных деятелей. Оправдания советника, что он излагал лишь версию трагедии, не снизили уровень негодования.

Трагедию в Днепре Арестович прокомментировал правозащитнику Марку Фейгину (внесён в реестр иностранных агентов СМИ). Как рассказал советник офиса президента, жилой дом мог быть разрушен ракетой, перехваченной украинской ПВО, — сбитый снаряд упал на здание и взорвался. Об этом ему якобы сказал знакомый военный специалист, которому Арестович всегда доверял. Заявление советника вызвало бурное возмущение в обществе. Депутаты Верховной рады стали собирать подписи под требованием отравить его в отставку. Но Арестович сам признал ошибку раньше депутатов, написав об этом в своём Telegram-канале:

Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара российской ракеты в жилой дом. Уровень хейта в мой адрес не сопоставим с последствиями ошибки в эфире.

Через несколько часов после публикации с извинениями Арестович сообщил о решении покинуть должность советника президента.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Спасательные работы возле многоквартирного дома в Днепре

Алексей Арестович с начала СВО добрую часть суток ежедневно проводит в беседах на различных каналах на YouTube. Есть у него и свой канал, на котором военно-политическая тематика соседствует со стримами на философскую, психологическую, теологическую темы. Себя Арестович представляет как общественного деятеля, политического и военного аналитика, философа и психолога. Ему удалось ещё в юности сочетать в себе интерес к различным профессиям, на первый взгляд далёким друг от друга. Например, бросив после первого курса учёбу на биологическом факультете университета в Киеве, он пошёл в артисты, стал играть в театре-студии «Чёрный квадрат». Но тут же поступил в Одесский институт Сухопутных войск, приобретя специальность военного переводчика. В интервью Арестович рассказывал о своей службе в Главном управлении разведки и в департаменте стратегических исследований Минобороны Украины.

Уволился Арестович из армии в 30 лет майором в 2005 году, то есть военная карьера у него не заладилась. Возможно, оттого что в этом возрасте у него пробудился интерес к эзотерике и теологии. По некоторым данным, в 2003 году он поступил в школу эзотерика-психолога Авессалома Подводного, изучал теологию в киевском Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского. Как уточняет российский религиовед Пётр Кромский, этот институт является филиалом Папского университета Фомы Аквинского, которым управляют доминиканцы.

Посмотрел на его (Арестовича. — NEWS.ru) канал в YouTube. Среди семинаров-тренингов там — по «Существованию Бога» английского философа-теиста Ричарда Суинберна, который перешел в православие из англиканства; много разборов книг Стругацких, Лема и Ефремова. Особо отметил серию по «Духовным упражнениям иезуитов» Игнатия Лойолы, которые Арестович разбирает в духе социального конструктивизма. <...> Роль религиозной социнженерии на Украине, видимо, вообще очень недооценена — а украинскую нацию строят, как видим, проповедники и богословы с оглядкой на практики колонистов Нового Света. И ломку через колено, и адаптацию идеологии, — пишет Кромский в своём Telegram-канале.

Фото: Социальные сети Алексей Арестович

Религиовед уточнил, что из двух кардиналов, которых папа Франциск отправил на Украину с началом боевых действий, один иезуит, канадец чешского происхождения Майкл Черни.

Популярность пришла к Арестовичу уже после начала специальной военной операции на территории Украины. Как он сам рассказывал в одном из интервью, узнав о её начале, был готов возглавить подразделение на передовой.

24 февраля я собрался и поехал в военкомат. Но по дороге позвонил Ермак (глава офиса президента Украины. — NEWS.ru) и попросил заехать в офис на разговор. Заехал... «Где ты считаешь, что будешь наиболее эффективным?» — спросил он. Я остался там, где считал себя наиболее эффективным, — рассказал Арестович журналистам про свой приход на должность внештатного советника офиса президента.

С того дня Арестович развернул активную работу на YouTube и в социальных сетях. Он рассказывает о боевых действиях, важнейших политических событиях. За низкий вкрадчивый голос и оптимизм его прозвали «главным психотерапевтом Украины». Видеоматериалы Арестовича набирают миллионные просмотры.

Не исключено, что частая критика «психотерапевта» только добавляет ему популярности. На хулу в его адрес не скупятся как в Киеве, так и в Москве. В 2017 году Арестович написал в социальных сетях, что во время вооружённого конфликта в Донбассе в 2014 году занимался пропагандой, точнее, просто врал журналистам, чтобы создать «патриотический лубок». Это не могло понравиться его украинским коллегам, которые не считают Арестовича серьёзным аналитиком.

Арестович прекрасен в пиаре, но он не прогнозист и не инсайдер, не политический и не военный эксперт. Он — сценарист, коуч, популяризатор, — пишет в соцсети директор Украинского института политики Руслан Бортник.

В России, как складывается впечатление, к военной аналитике советника офиса президента относятся с плохо скрываемым раздражением, считая его одним из ключевых «голосов» киевских властей. Об этом свидетельствует внимание, которое ему уделяет федеральное телевидение. В одной из популярных программ телеканала «Россия 1» даже показали отрывок из украинского фильма «Не бойся, я рядом!». В кадре Арестович исполняет в женском образе танец «Девочка-конфетка». Участники ток-шоу пылко раскритиковали советника офиса Зеленского, не напоминая при этом, что фильм вышел на экраны 10 лет назад. Попытка компрометации, скорее всего, в данном случае тоже имела обратный эффект. До этого Арестовича знали только зрители YouTube и пользователи социальных сетей. Появление Арестовича на российском федеральном канале вызвало интерес к столь «неординарному» политическому аналитику гораздо большего числа россиян.

Фото: president.gov.ua Алексей Арестович

Скандал, разгоревшийся вокруг Арестовича на этот раз, тоже способен принести ему больше пользы, чем вреда. Советник президентского офиса — это одна из нескольких десятков должностей, которые он занимал в своей карьере. Это явно не его потолок и не мечта жизни.

В одном из недавних интервью он признался, что готовит себя к политической деятельности. В частности, он не исключает своего участия в президентских выборах 2024 года — «если Зеленский не пойдет на второй срок». Возможно, пробу сил он уже предпримет осенью нынешнего года на выборах в Верховную раду в составе какой-либо партии. Для политика важно быть на слуху, даже в качестве критикуемого. Всё равно избирателям больше запомнятся оптимистические заявления Арестовича в период боевых действий, чем единственная фраза о ракете украинской ПВО.

12 января украинские социологи из Центра Разумкова опубликовали результаты опроса «Политик года». Арестович занял третье место после президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Залужного. При этом за него намерены голосовать как жители востока, так и запада страны. Тот факт, что Арестович нашёл достойный выход из разгоревшегося скандала — добровольный уход после признания ошибки, — интереса к нему со стороны избирателей только может прибавить.