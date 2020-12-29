Киев пообещал продолжить санкционное давление на Москву в новом году

https://static.news.ru/photo/0ca694da-4b4b-11eb-9d89-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 году Киев намерен продолжать вводить санкции против Москвы.

Глава МИД в интервью ТСН отметил , что «нет предела санкционному совершенству».

Всегда есть куда двигаться. И если обстоятельства будут вынуждать нас, мы туда будем двигаться, — сказал Кулеба.

Министр посчитал, что Украине в целом стоит меньше беспокоиться об отношения с восточным соседом. Он выразил желание «дожить до момента, когда проблемами России на Украине будет заниматься только очень узкий круг специалистов». Кулеба пообещал, что Украина будет развиваться «как страна западного мира» со связями с Азией, Африкой и Латинской Америкой.

Юридически, политически мы будем принадлежать к западному миру. Когда Россия смирится с этим фактом, воспримет его, ей станет намного легче, - поделился мнением министр.

Ранее министр иностранных дел Украины назвал российскую вакцину «Спутник V» гибридным оружием Москвы против Киева. Член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ назвал самого Кулебу и подобных ему политиков гибридным оружием против украинского народа, передавал NEWS.ru.