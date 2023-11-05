Киев отказывается от призыва: как будут мобилизовывать на Украине На Украине срочную службу заменят интенсивной военной подготовкой

Фото: МО Украины

Киев утвердил новый подход к кадровой политике ВСУ. Что готовят для украинцев, как изменятся правила призыва и что известно о потерях ВСУ?

Что придумали в Киеве

Одним из главных новшеств в кадровой политике ВСУ станет полный отказ Украины от срочной службы по призыву. Согласно приказу министра обороны Украины Рустема Умерова, все украинские военные будут служить по контракту, а срочную службу заменят «интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста».

Новая кадровая политика вводится на ближайшие пять лет. Умеров связывает ее с необходимостью пополнения рядов ВСУ.

«Главный акцент концепции — гарантированное обеспечение потребности ВСУ в людях в условиях полномасштабной войны, интеграция в евро-атлантическое пространство безопасности, взаимная совместимость ВСУ с вооруженными силами государств НАТО», — указано в документе.

Концепцией также запланировано создание «эффективной и прозрачной» системы обеспечения военнослужащих денежным довольствием и жильем. Кроме того, будет введена «улучшенная система психологической поддержки», а также «новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными».

Фото: МО Украины

Что такое «смарт-призыв»

Неделей ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал украинским СМИ, что в стране заработает «смарт-мобилизация». Формат представляет собой призыв с возможностью выбора воинской учетной специальности. По его словам, полная «цифровизация» сделает призыв более гибким.

В новой концепции кадровой политики Рустем Умерова пополнение ВСУ с использованием электронных баз данных занимает центральное место. Ожидается, что «на Украине будет функционировать эффективная система рекрутинга в ВСУ профессионального и мотивированного состава» и «человекоцентричный подход к управлению карьерой военнослужащего» с учетом образования, профессионального развития и «гендерного равенства». Министр обороны подчеркивает «равные возможности» для мужчин и женщин в ВСУ.

При этом важную роль играет электронная составляющая.

«[Будет] усовершенствована электронная система войскового учета, автоматизированы и цифровизированы процессы управления персоналом», — объявил Умеров.

Что известно о потерях ВСУ

По оценке бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, на текущий момент мобилизационные резервы страны «фактически исчерпаны», Киеву приходится жесткими методами пополнять ряды ВСУ.

Это связано с большими потерями украинских войск в ходе попытки контрнаступления в Запорожской области. В выступлении на Пекинском форуме по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с 4 июня ВСУ потеряли убитыми и ранеными свыше 90 тысяч военнослужащих, не достигнув при этом никаких тактически значимых успехов.

В этих условиях в ВСУ растет количество дезертиров, а Служба безопасности Украины борется с огромным количеством нелегальных способов переправки мужчин за рубеж от призыва.

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