Киев отказался от приёма пленных из ДНР и ЛНР при посредничестве Медведчука

https://static.news.ru/photo/13675dc8-6215-11eb-b957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев не примет предложение самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик о выдаче удерживаемых лиц при посредничестве украинского оппозиционера Виктора Медведчука.

В беседе с «Апостроф ТВ» Кравчук заявил , что существует отработанный порядок обмена пленными. По его словам, подобные мероприятия должны проводиться при участии государства, а не на уровне частных лиц.

При этом глава украинской делегации опроверг информацию о том, что Киев препятствует процессу передачи пленных из ДНР и ЛНР.

Самопровозглашённые республики Донбасса намеревались отправить часть удерживаемых лиц на Украину безвозмездно. Донецк и Луганск рассчитывали, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа» Медведчук станет гарантом процесса.

Однопартиец Медведчука Илья Кива ранее сообщил, что украинской Государственной авиационной службе поручили не выпускать Медведчука с Украины в Россию, передавал NEWS.ru.