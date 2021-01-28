Киев отказался от приёма пленных из ДНР и ЛНР при посредничестве Медведчука

Глава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев не примет предложение самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик о выдаче удерживаемых лиц при посредничестве украинского оппозиционера Виктора Медведчука.
В беседе с «Апостроф ТВ» Кравчук
При этом глава украинской делегации опроверг информацию о том, что Киев препятствует процессу передачи пленных из ДНР и ЛНР.
Самопровозглашённые республики Донбасса намеревались отправить часть удерживаемых лиц на Украину безвозмездно. Донецк и Луганск рассчитывали, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа» Медведчук станет гарантом процесса.
Однопартиец Медведчука Илья Кива ранее сообщил, что украинской Государственной авиационной службе поручили не выпускать Медведчука с Украины в Россию, передавал NEWS.ru.