Киев, Одесса, Херсон. Где ночью 11 ноября на Украине прогремели взрывы Кличко сообщил о мощных взрывах в Киеве 11 ноября

Фото: ГСЧС Украины

Утром 11 ноября жители нескольких городов Украины, в том числе Киева, сообщили о мощных взрывах. Что известно, где прогремели взрывы, что заявил мэр Киева Кличко?

Где произошли взрывы на Украине 11 ноября

Источники на Украине сообщили о мощных взрывах, которые минувшей ночью прогремели в нескольких регионах страны.

Глава украинской военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил о взрывах на заводе, расположенном в Бериславском районе на правом берегу Днепра. Ранее украинские Telegram-каналы публиковали видео с дымом, поднимающимся над правым берегом реки.

Кроме того, глава украинской администрации в Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о «массированной атаке» с использованием БПЛА. В своем Telegram-канале он подтвердил, что в результате ударов есть разрушения и пожары, но не уточнил, что попало под удар.

Ранее вечером сообщалось о мощных взрывах в районе Одессы. Глава военной администрации сообщил о двух попаданиях в Одесском районе, а источники ТАСС заявили о взрывах в Черноморске. Предположительно, под ракетный удар попала портовая инфраструктура Одесского района.

Украинские военные заявили, что минувшей ночью удары по инфраструктуре наносились с использованием 31 БПЛА «Герань-2», а также ракет X-31 и «Оникс». ПВО работала в Днепропетровской, Одесской, Кировоградской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Киевской областях.

Что взорвалось в Киевской области 11 ноября

Местные паблики сообщают о нескольких взрывах в районе украинской столицы. Взрывы в Киеве подтвердил мэр города Виталий Кличко.

«Сильные взрывы прогремели на левобережье столицы. По первичной информации, силы ПВО работали по баллистическим ракетам», — сообщил Кличко.

Позже он уточнил, что взрывы прогремели не в Киеве, а около города на левом берегу Днепра. По его словам, в столице «было несколько вызовов медиков, но пострадавших не выявили».

Фото: ГСЧС Украины

По данным различных источников, воздушная тревога включилась только после того, как начали поступать сообщения о взрывах. Об этом, в частности, сообщил проукраинский блогер Сергей Сумленный.

«Пугающая подробность: сирены воздушной тревоги заработали только после перехвата. Это означает, что ПВО не среагировала на момент пуска», — написал он в соцсети Twitter (X).

Вскоре киевские власти прокомментировали эти сообщения.

«Тревога сработала после атаки, поскольку с момента запуска таких ракет [до удара] — считанные минуты», — объявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Telegram-канал «Говорит ТопаZ» со ссылкой на источники сообщает об ударе по военной инфраструктуре и аэропорту Борисполь.

«А турецкие источники пишут о поражении объекта еще и на другом берегу, в районе старых промышленных объектов, на которых сейчас развернуто производство БПЛА и боеприпасов», — отмечает Топаз в своем Telegram-канале.

Telegram-канал «Z-кейс» сообщил об ударе по «старым промышленным объектам и складам советских времен» в районе города Обухов.

«Здесь было развернуто производство БПЛА и боеприпасов, а также осуществлялись поставки от стран НАТО», — утверждают авторы канала.

После взрывов в районе Киева украинское руководство потребовало не публиковать фото и видео.

«Фото и видео работы ПВО нельзя публиковать. За это существует ответственность», — объявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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