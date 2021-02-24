Киев намерен вернуть контроль над границей с РФ в Донбассе до 2025 года

https://static.news.ru/photo/bdbd0582-76a8-11eb-b530-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Правительство Украины намерено до 2025 года восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе. Пункт об этом включён в Стратегию интегрированного управления границами.

В среду, 24 февраля, на заседании кабмина было принято соответствующее решение. Его инициатором стал руководитель украинского МВД Арсен Аваков. Поставленная задача заключается в обеспечении готовности к охране соответствующего участка границы на территориях Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время являются неподконтрольными Киеву.

Стратегия интегрированного управления границами была принята в июле 2019 года в рамках исполнения Украиной обязательств по имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Документ предполагает обеспечение развития внешнеэкономических связей и международной торговли. Также в нём идёт речь о содействии перемещению лиц и товаров через госграницу.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что в войне в Донбассе и в том, что Крым вошёл в состав РФ, виновны лидеры Евромайдана Пётр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов. По мнению бывшего главы государства, названные им люди должны понести наказание, писал NEWS.ru.